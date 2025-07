Amnistía Internacional (AI) aseguró que existe negligencia institucional y revictimización, que pone en duda la dignidad de las entregas, la certeza forense y el derecho a la verdad, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato informó que, después de cinco años, los restos de Dulce Alejandra Marmolejo López serán exhumados, debido a que podrían haber entregado restos mezclados con los de otras personas desaparecidas.

La tarde de este miércoles, la colectiva Hasta Encontrarte expuso que personal de esa Fiscalía llamó para informar que debían exhumar los restos de su Dulce Alejandra cinco años después de su entrega por irregularidades, porque en los restos humanos que le entregaron pueden estar los restos de otras personas desaparecidas sin identificar, y en algunos meses le regresaran los restos de su hija para hacer la sepultura nuevamente.

Dulce Alejandra Marmolejo López desapareció el 16 de julio del 2020 en Irapuato, Guanajuato; fue encontrada sin vida el 20 de julio del mismo año, y sus restos se entregaron a su familia el 29 de agosto de 2020. Hoy, a cinco años de su desaparición, la falta de protocolos y la negligencia en el actuar de la Fiscalía General del estado de Guanajuato nos demuestran una vez más que no es posible confiar en una institución que falla una y otra vez, externó la colectiva en un comunicado.

Lee también Familia del joven Erick Jair exige su búsqueda inmediata en Oaxaca; lleva 24 días desaparecido

“Las dudas que surgen son múltiples: ¿cómo fue que hicieron el proceso de identificación del cuerpo?, ¿tienen la mínima idea de lo que entrega y restitución digna significa?, ¿quiénes son las otras personas que pudieron estar enterradas todo este tiempo junto con Dulce?, ¿cómo asegurar que esto no ha pasado a otras familias, que no hay otras equivocaciones en restituciones y entregas?, ¿cómo garantizar que esto no volverá a pasar?”, se preguntó.

Exigió a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato mecanismos que garanticen una entrega digna a las familias, restitución y memoria digna y garantías de reparación y no repetición.

También demandó a la Comisión de Atención a Víctimas un acompañamiento real y cercano, pues en la exhumación la madre de Dulce no tuvo el acompañamiento debido por parte de su asesor, así como peritos independientes que acompañen el caso, pues la confianza en la Fiscalía es inexistente.

Lee también Conmemoran a Bryan Quintero, joven desaparecido en la GAM hace 9 años; "cuando nos duele el cuerpo también es búsqueda", dicen familiares

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js