Barreras acusa revictimización al ser llamada "Dato Protegido"; "es diferente libertad de expresión a violencia"

La diputada federal de Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, se pronunció tras presuntamente ser víctima de violencia política de género por una ciudadana en X que en febrero de 2024 opinó que llegó a su curul por ser esposa de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo. Y no tengo problema en pagarlo. He enfrentado violencia política en mi contra y la revictimización por personas desinformadas o con un interés político; incluso he recibido amenazas físicas", denunció la legisladora oficialista en un video publicado en sus redes sociales.

Sin embargo, aseveró que la violencia no se calla ni se minimiza porque, expuso, muchas agresiones digitales han terminado en feminicidios.

De acuerdo con Barreras, muchas personas le sugirieron ya no salir en redes ni posicionarse al respecto del tema para "no generar más reacciones".

Ante esto, cuestionó: "¿Por qué deberíamos escondernos las mujeres?".

Según dijo, minimizar los logros de las mujeres es violencia política y está prohibido por una ley "aprobada por unanimidad en 2020".

"Qué ironía. Hoy, cuando se ejerce para proteger, atacan a la violentada, revictimizándome en redes sociales", lamentó.

Afirmó que cree en la libertad de expresión, pero que "no la confundirá" con violencia hacia las mujeres.

"Si eso amerita linchamiento estoy lista; resistiré cualquier intento de silenciarme. Por el futuro de todas, seguiré luchando", adelantó.

"Dato Protegido", la disculpa de una ciudadana a la diputada por comentarios en X

El nombre de la diputada Diana Karina Barreras comenzó a causar ruido en redes sociales porque una mujer identificada como Karla Estrella, usuaria de X, fue sancionada y obligada a disculparse públicamente por comentarios hechos en redes sociales en 2024.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, señalaba la publicación hecha por la ciudadana.

El posteo fue demandado por la diputada petista, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó se diera de baja de la red social donde fue publicado.

Pese a que la usuaria acató la notificación, posteriormente fue informada sobre un proceso sancionador por incurrir en violencia política de género de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por 30 días, se le ordenó, debía a partir del 12 de julio ofrecer disculpas públicas a la legisladora.

"Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política", ha escrito diariamente la usuaria de X desde entonces.

