Una ráfaga de aire hace volar los pétalos que rodean la fotografía de Bryan Quintero Apodaca, quien desapareció un día como hoy pero del 2016 en Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero. A nueve años de su ausencia, su familia se mantiene firme en la búsqueda y dedica esta tarde al joven, pues no es un simple número más dentro la crisis de desapariciones que azota México, sino un hijo, hermano, padre y amigo.

“Nueve años de no saber de mi hijo, de lucha, de buscar y no saber nada ni encontrar nada de él. Las autoridades no saben decir dónde está mi hijo, nosotras como madres vamos a buscar al campo, a la calle pero aún así no sé dónde está mi hijo. Siento una importancia, una tristeza, de no saber ni qué hacer para encontrarlo”, expresó su mamá, Verónica Apodaca.

Madres buscadoras del colectivo Una luz en el Camino convocaron a personas solidarias para llevar a cabo un acto ecuménico en memoria del joven, para honrarlo y dedicarle palabras de apoyo a su familia. En una valla de la Glorieta de las y los Desaparecidos colocaron el retrato de Bryan y exclamaron:

“Justicia para Bryan Quintero, ¿hasta cuándo? ¡hasta encontrarles!”, “Hasta que la verdad brote como manantial. Hasta que haya justicia”. Mientras que Miguel Ortiz, pastor integrante del Eje de Iglesias encabezó una oración en nombre de Bryan:

“Dios de los que buscan, tú conoces su historia, su sonrisa, su ausencia, y también conoces el dolor de quienes lo esperan desde hace nueve años. Te pedimos que nos sigas sosteniendo. Que sigas dándonos la fuerza de amar sin rendirnos, la fe para seguir exigiendo verdad, y la esperanza para creer que un día la justicia llegará”, exclamaron.

En Paseo de la Reforma, las mujeres colocaron pétalos blancos, amarillos y rojos en forma de un círculo, así como velas y ramos de flores donados por personas solidarias y acompañantes de familias buscadoras. Entre lágrimas, la madre de Brayan agregó:

“Solo pido justicia para mi hijo, justicia divina y justicia aquí en esta tierra. No se vale que venga cualquier persona que no tenga sentimientos ni valores en su vida, que no le importe para arrebatar a un ser querido de una familia. Quiero justicia, justicia para Bryan Quintero”.

Entre las oraciones que dedicaron, los presentes aseguraron que no lo dejan en el olvido, no lo dejan en el silencio, porque pronunciar su nombre nueve años después de su desaparición es un acto de amor, de fe y de justicia.

Madres buscadoras del colectivo Una luz en el Camino convocaron a personas solidarias para llevar a cabo un acto ecuménico en memoria de Bryan Quintero. Foto: Sharon Mercado/ EL UNIVERSAL

“El tiempo no borra la ausencia, pero tampoco borra la dignidad de su vida. Bryan no es una cifra, no es un expediente cerrado, no es una fotografía desvanecida en un muro. Brian es un hijo, un hermano, un padre, un amigo, un joven padre. Es una historia interrumpida que aún clama por verdad”, expresaron.

Y mencionaron que durante nueve años su familia ha sostenido una promesa: no descansar hasta traerlo de regreso: “Y esa promesa no se rompe, porque está hecha con la fuerza de una madre, con la fidelidad de quienes aman sin condiciones, con la fuerza del colectivo y de los colectivos que participan cada día buscando, con la fe de quienes creen que el amor es más fuerte que el miedo”.

Bryan Quintero desapareció el 15 de julio de 2016 en la colonia Gertrudis Sánchez, de la alcaldía Gustavo A. Madero cuando tenía 28 años de edad. La familia del joven emprende búsquedas en distintos puntos de la ciudad con la esperanza de encontrarlo, la última, se llevó a cabo del 30 de junio al 4 de julio en el borde de Xochiaca.

“Hoy es un día de duelo suspendido, es un día que marca a las familias cuando salen de casa y no regresan. Y sí, justo hace ocho días estábamos en una búsqueda por Bryan y seguimos en búsqueda todos los días, porque el ir a oficinas es búsqueda, el pegar volantes es búsqueda, cuando nos duele el cuerpo también es búsqueda. Para nosotras todo significa búsqueda”, mencionaron madres buscadoras.

Al exhortar a las autoridades de la Ciudad de México a que localicen a Bryan, más personas se unieron para dedicar palabras a Verónica Apodaca y a su hijito, a quien pidieron enviar todo su amor y percatarse de que su madre lo sigue buscando, pues: “El amor no desaparece a nadie”, expresó una acompañante mientras observaba los pétalos blancos volar alto hacia Bryan.

