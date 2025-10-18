Más Información
EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"
Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta
Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz
Estudiante Diana Jael murió ahogada al quedar atrapada en casa en Veracruz; muebles arrastrados por Río Cazones taparon la salida
PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero
Luisa Alcalde reacciona al relanzamiento del PAN; "las mismas caras y acabaron con el azul", expresa
Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex
Paquistán y Afganistán acordaron una tregua "inmediata" en conversaciones mediadas por Doha, informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, luego de que al menos 10 personas murieran en bombardeos aéreos pakistaníes tras un pacto anterior.
"Durante las negociaciones, las dos partes acordaron un alto el fuego y el establecimiento de mecanismos de consolidación de la paz y la estabilidad duraderas entre los dos países", indicó el ministerio qatarí en un comunicado.
VIDEO Batería de litio provoca incendio en pleno vuelo de Air China; avión realiza aterrizaje de emergencia
