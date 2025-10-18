Paquistán y Afganistán acordaron una tregua "inmediata" en conversaciones mediadas por Doha, informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, luego de que al menos 10 personas murieran en bombardeos aéreos pakistaníes tras un pacto anterior.

"Durante las negociaciones, las dos partes acordaron un alto el fuego y el establecimiento de mecanismos de consolidación de la paz y la estabilidad duraderas entre los dos países", indicó el ministerio qatarí en un comunicado.



