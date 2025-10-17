Más Información

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, advirtió que la acumulación de basura y lodo en las calles de representa un riesgo sanitario que “podría ser más grave que las propias ”, por lo que urgió a las autoridades locales y federales a acelerar las labores de limpieza.

“El problema que tenemos ahora es la . Justificadamente está ahí por el evento, pero debe retirarse de inmediato para evitar un problema de salud pública”, señaló desde la Plaza Cívica de Poza Rica.

En entrevista con medios de comunicación, Freaner dijo que en colonias como Palma Sola, la maquinaria pesada tardó más de ocho días en llegar, lo que, explicó, incrementa el riesgo de enfermedades. “No hay justificación para que aún haya calles llenas de basura; se pudo iniciar con montacargas o maquinaria ligera”, apuntó.

Lee también

A una semana de la inundación que devastó Veracruz, Freaner informó que la Cruz Roja ha desplegado 18 ambulancias en la ciudad para brindar atención médica y distribuir cubrebocas, repelente y kits de higiene entre la población, además de mantener activo el programa de restablecimiento de contacto entre familiares.

Desde el domingo pasado, la institución ha entregado más de 240 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo mil colchones y despensas, en los municipios de Poza Rica y Álamo.

“La gente está muy agradecida con la Cruz Roja. Siempre estamos preparados para actuar sin esperar centros de acopio; salimos de inmediato cuando se presenta una emergencia”, afirmó.

Lee también

Al ser cuestionado sobre una posible reunión o encuentro con la presidenta , Freaner respondió: “¿Qué Presidenta? Aquí vamos a estar nosotros”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]