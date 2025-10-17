Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, advirtió que la acumulación de basura y lodo en las calles de Poza Rica representa un riesgo sanitario que “podría ser más grave que las propias lluvias”, por lo que urgió a las autoridades locales y federales a acelerar las labores de limpieza.

“El problema que tenemos ahora es la basura acumulada. Justificadamente está ahí por el evento, pero debe retirarse de inmediato para evitar un problema de salud pública”, señaló desde la Plaza Cívica de Poza Rica.

En entrevista con medios de comunicación, Freaner dijo que en colonias como Palma Sola, la maquinaria pesada tardó más de ocho días en llegar, lo que, explicó, incrementa el riesgo de enfermedades. “No hay justificación para que aún haya calles llenas de basura; se pudo iniciar con montacargas o maquinaria ligera”, apuntó.

Lee también Vigilan incremento de Río Pánuco en Veracruz; continúa la revisión de las zonas afectas: Sheinbaum

A una semana de la inundación que devastó Veracruz, Freaner informó que la Cruz Roja ha desplegado 18 ambulancias en la ciudad para brindar atención médica y distribuir cubrebocas, repelente y kits de higiene entre la población, además de mantener activo el programa de restablecimiento de contacto entre familiares.

Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja, visitó Poza Rica y pidió que se atienda con prioridad el tema de limpieza para evitar riesgos sanitarios



VIDEO: @salgadoalelhi | EL UNIVERSAL 📸📸 pic.twitter.com/9ijNfZ0KCq — El Universal (@El_Universal_Mx) October 17, 2025

Desde el domingo pasado, la institución ha entregado más de 240 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo mil colchones y despensas, en los municipios de Poza Rica y Álamo.

“La gente está muy agradecida con la Cruz Roja. Siempre estamos preparados para actuar sin esperar centros de acopio; salimos de inmediato cuando se presenta una emergencia”, afirmó.

Lee también Sheinbaum: No hay países con la capacidad de México para la atención de emergencias; AMLO perfeccionó protocolo de atención

Al ser cuestionado sobre una posible reunión o encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Freaner respondió: “¿Qué Presidenta? Aquí vamos a estar nosotros”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr