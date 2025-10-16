Poza Rica: usuaria describe condiciones tras inundaciones y video se viraliza en redes; “el olor es putrefacto"

Las lluvias torrenciales de la última semana que causaron el desbordamiento de diversos ríos y corrientes, así como severas inundaciones en varios estados de la República siguen cobrando factura a la población que lamentablemente, se vio afectada.

A través de redes sociales decenas de usuarios han seguido retratando y describiendo la crítica situación que viven dentro de las ciudades, donde el apoyo gubernamental ha carecido y la ayuda social se ha visto estropeada y limitada.

Poza Rica, una de las zonas que más se ha viralizado tras las inundaciones, ha captado la atención de los usuarios por un nuevo video viral, en el que se exhiben detalles de las condiciones a las que se está enfrentando la población.

A través de redes sociales se han hecho virales imágenes de la situación en Poza Rica. Foto: Alhelí Salgado / EL UNIVERSAL

Usuaria describe las condiciones en Poza Rica y video se vuelve viral

A través de la plataforma china, TikTok, la cuenta "@theboss_alejandraortiz" subió una publicación describiendo a mayor detalle la cruda realidad que vive la población en Poza Rica.

La mujer comienza su video confesando que lo que se ha compartido en las noticias no le hace justicia a las circunstancias reales, sin embargo, el comentario que rápidamente destacó fue acerca del olor que hay en la zona tras el desastre: "Realmente lo que aparece en las noticias no es absolutamente nada comparado con la realidad, el olor es putrefacto, las manos, el cuerpo comienza a picar".

En la publicación, que ya cuenta con más de 6 millones 400 mil reproducciones, más de 546 mil likes y más de 9 mil comentarios, se aprecian diversas calles cubiertas de lodo y de objetos y artículos creando montones que dificultan la movilidad.

Asimismo, la usuaria a quien se escucha narrando el video, hizo un llamado para la gente que acude a donar comida, pidiendo de favor que también lleven gel antibacterial o antisépticos para repartir a los afectados, pues las condiciones sanitarias son pobres y no tienen acceso a agua limpia u artículos de limpieza para poder ingerir los alimentos.

Para finalizar su video, la mujer lanzó una crítica respecto a que no han recibido ayuda por parte de las autoridades: "Las donaciones son de la ciudadanía, ni un solo militar se ve, ni absolutamente nadie de protección civil, del ayuntamiento, pero unidos somos más fuertes".

Video causa indignación y debate entre usuarios

La publicación, que en cuestión de horas se volvió viral, desató una ola de indignación entre los usuarios en la plataforma, quienes mostraron su apoyo a la cuenta que subió el video y llenaron la sección de comentarios de críticas hacia el gobierno, por la falta de acción para auxiliar a los damnificados.

Algunos de los comentarios que se pueden leer son:

" Se acuerdan de que en los sexenios anteriores los primeros en llegar era el ejército? Pensar que el gobierno anterior era pésimo pero este actúa peor ".

". " Lo bueno que las redes sociales están informando la verdad ".

". " Pero el FONDEN no se necesita dijo Amlo , que tristeza ver esta situación, cualquiera podríamos estar un día así. Lamentable, hay que enviar mucho apoyo, lo que podamos. Ojalá se acuerden de esto en las próximas elecciones ".

". "Yo no veo al ejército, que pasa con el plan DN-3".

