La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó que José María Tapia, exdirector del Fonden, se encuentre en el padrón de militantes del partido.

"Aprovechar la oportunidad para informar que en el caso de esta persona, José María Tapia, que en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena. Nosotros ya hicimos un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena", sostuvo.

Sin embargo, reconoció que está con el Partido Verde, que lo impulsó con una candidatura municipal en Querétaro en 2024, en alianza con Morena.

En conferencia de prensa en Sonora, la líder morenistas fue cuestionada sobre la incorporación de perfiles polémicos por parte de sus partidos aliados.

Alcalde Luján subrayó que en caso de una alianza, se debe analizar si estos perfiles son idóneos para el movimiento.

Morena crea comisión para revisar las nuevas incorporaciones al partido

Recordó que Morena creó una comisión para revisar las nuevas incorporaciones al partido, para determinar si es una buena suma al movimiento.

Para la elección de 2018, continuó, se sumaron muchas personas de otras fuerzas políticas. Sin embargo, dijo que no cualquier persona puede incorporarse a Morena.

"Esta comisión tendrá bastante chamba. Tiene que ver con evaluar que conviene, no porque yo me sume aquí o allá, se tiene que evaluar si llegado el momento, llegada una alianza se tiene que evaluar por esta instancia nueva de Morena", afirmó.

