Durante la discusión del dictamen de la reforma a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), José Elías Lixa (PAN) y Rubén Moreira (PRI) se enfrentaron por el alza y la creación de impuestos para el año 2026.

Ramírez Cuéllar retó a los coordinadores panista, Elías Lixa, y priista, Rubén Moreira, y a los diputados albiazules Federico Döring y Margarita Zavala a subir a la tribuna, donde exponía su reserva al dictamen, para que debatieran la viabilidad del Paquete Económico para el próximo año.

“¿Por qué se molesta, usted? Mejor venga aquí a debatir, pida la palabra, o si quieres tú Döring. ¿Por qué no vienen aquí? Tú también, Moreira. Moreira, ¿por qué no vienes aquí a discutir la deuda del estado de Coahuila? Y tú también Döring, súbanse los dos”, dijo Ramírez Cuéllar.

Diputados dan luz verde a Ley de Ingresos 2026; sigue discusión en lo particular

En respuesta, el coordinador del PRI subió a reclamarle con manotazos, sin llegar a los empujones, pero se quedó ahí durante su exposición; y posteriormente, subieron más diputados de Morena y el PRI para gritonearse, sin dejar a Ramírez Cuéllar hablara.

Al final, cuando el morenista terminó su intervención, el diputado José Elías Lixa, desde su curul, le respondió llamándolo “enano político”.

“Que no se equivoque ningún legislador, todos tenemos la libertad de debatir con argumentos… pero provocar desafiando desde la tribuna a legisladoras del PAN, incluso, diciéndole pues vente, aquí no le mandas a nadie, en esta asamblea, tú no le ordenas a legisladoras del PAN… Lo tuyo es ser bravucón, sostener que estás con la gente, pero siempre votar por las alzas de impuestos”, dijo el panista.

