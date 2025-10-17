La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana su gobierno presentará pruebas sobre las “corruptelas” cometidas en el fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Lo anterior, al señalar que durante las administraciones anteriores se inventaban declaratorias de emergencia en periodos electorales con el fin de desviar recursos.

“Ahora dicen [la oposición] que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de este jueves en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que ya se prepara un informe con ejemplos de cómo en ciertos periodos se emitían declaratorias de emergencia por ondas de calor, y que éstas coincidían con procesos electorales.

“Ayer me enseñaron, lo vamos a preparar para la próxima semana. ¿Cómo? Durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales”, indicó la Jefa del Ejecutivo.

Sheinbaum subrayó que, a diferencia del pasado, su gobierno mantiene un sistema de información en tiempo real sobre los puntos donde hay afectaciones por las recientes lluvias, así como un plan de reconstrucción y restablecimiento de comunicaciones.

Actualmente, señaló, hay más de mil máquinas trabajando en los cinco estados afectados, así como 47 helicópteros de la Defensa Nacional, la Marina y los gobiernos estatales para llevar alimentos y agua a las comunidades incomunicadas.

También destacó la participación de firmas privadas que han aportado insumos y equipos de forma solidaria, aunque enfatizó la importancia de mantener empresas públicas estratégicas, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Afortunadamente, tenemos una empresa pública. Si el sistema eléctrico estuviera privatizado, jamás se estaría haciendo lo que hace la CFE. Imagínense, 60 plantas eléctricas de emergencia se están trasladando en helicóptero a comunidades ais- ladas para que tengan luz. Si fueran empresas privadas, ya estarían preguntando cuánto va a costar antes de hacerlo.”

La Presidenta recordó que en administraciones anteriores la atención a desastres era lenta e ineficiente, como ocurrió tras el sismo de 2017.

“A mí me tocó, cuando entré al Gobierno de la Ciudad [de México], que los seguros para arreglar las escuelas del sismo del 2017 todavía ni siquiera habían hecho el diagnóstico. Más de un año después. Hoy ya el seguro está escuela por escuela, visitando para poder tener los recursos y reactivarlas”.

Sheinbaum insistió en que sí hay un plan y protocolo de emergencia claros, coordinados entre la Defensa Nacional, la Marina y los comités de Protección Civil. “Dicen que antes había un sistema integral y ahora no... Falso. Hay programa, hay plan, hay estrategia y atención. Nadie se va a quedar desamparado”, aseguró y citó el ejemplo del huracán Otis, cuando se entregaron cerca de 16 mil millones de pesos directamente a las personas afectadas.

Lo anterior se suma a las declaraciones que ha hecho Presidenta al sostener que la emergencia luego de las lluvias torrenciales de hace una semana se está atendiendo, y que antes el Fonden era burocrático y con corrupción.

Ha acusado que el Fondo Nacional de Desastres Naturales eran “puras deudas” que se le dejaron al expresidente López Obrador. No obstante, ha garantizado que hay recursos de 19 mil millones de pesos para atender la emergencia y la reconstrucción de los estados afectados.

EL UNIVERSAL publicó este jueves que, si bien en lo que va del año se han registrado en el país 17 tormentas tropicales, 14 huracanes, varios sismos y 2 mil 885 incendios forestales, los recursos destinados a atender desastres naturales no se tocaron en el primer semestre, y se desconoce si en los últimos días se ha hecho uso de ellos.

De acuerdo con los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el 30 de junio no se había ejercido un solo peso de las Previsiones para el Fondo de Desastres, el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 se etiquetaron más de 19 mil millones de pesos para ese fin.

Lo que sí se registró fue un recorte a dichos recursos por más de 2 mil millones de pesos, que redujo el presupuesto a poco más de 17 mil millones de pesos.