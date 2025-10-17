La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el que Morena haya creado la Comisión Evaluadora de Incorporaciones para revisar los perfiles de los personajes políticos que quieran integrarse al partido.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal indicó que se debe revisar el historial y el perfil de las personas que se integren al partido guinda.

“Yo creo que Morena hizo bien en formar esta comisión, que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido hacer candidato, sino que pues lo revise una comisión y que la comisión pues de acuerdo a la historia de la persona tome la decisión”.

Morena revisará los perfiles de políticos que tengan la intención de unirse al partido. Foto: EFE

En conferencia de prensa, la Mandataria federal evitó hacer algún comentario sobre si Morena debe o no mejorar los procesos de selección, pues señaló que es un tema del partido y no del gobierno que ella encabeza.

“No me toca esa parte, pero me parece si puedo opinar, me parece muy bien que el actual dirigencia de Morena haya decidido pues por personas que se han integrados que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle, pues que ya no sea la decisión del presidente, el secretario general, la organización o de solo el comité ejecutivo, sino de una comisión que hago un análisis de quién puede ser candidato de morena o de las coaliciones”, declaró.

