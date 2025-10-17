La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el nivel del río Pánuco se encuentra en constante vigilancia, y que la situación ya se revisa a nivel nacional ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en la región.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza mediciones permanentes y emitió avisos preventivos a tiempo, además de mantener comunicación constante con las autoridades de Tamaulipas, Veracruz, Tampico y Pánuco.

“Se informó a tiempo a los presidentes municipales, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, de este incremento del nivel del río Pánuco. Se atendió desde el principio, se avisó al presidente municipal, la propia gobernadora estuvo atenta, la Secretaría de Marina estuvo desde ayer en la noche”, señaló la mandataria.

Lee también Sheinbaum: No hay países con la capacidad de México para la atención de emergencias; AMLO perfeccionó protocolo de atención

Afectaciones por lluvias en Veracruz. Foto: Carlos NAVA / CUARTOSCURO

"La cota no se ve que venga una cresta alta": Rocío Nahle

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, detalló que el agua del río salió del cauce alrededor de 33 centímetros, aunque no se prevé una cresta alta.

"Conagua está monitoreando; la cota no se ve que venga una cresta alta, sin embargo estamos monitoreando”, explicó.

Nahle también informó que seis albergues se encuentran activos en el municipio de Pánuco, donde se atiende a 486 personas provenientes de esa localidad y de El Higo.

Lee también Van casi 38 mil viviendas censadas tras lluvias e inundaciones; refuerzan logística “para avanzar más rápido”

Sheinbaum destacó que el trabajo coordinado entre autoridades estatales, locales y federales ha permitido mantener informada a la población y reducir riesgos.

“Realmente, como bien lo dice la gobernadora, son 30 centímetros y se está monitoreando. Igual se hizo con el municipio de Pánuco que con el de Tampico, la gobernadora de Veracruz y la gobernadora de Tamaulipas”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr