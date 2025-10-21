Más Información
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas que hay "varios" países aliados dispuestos a entrar en Gaza con "una fuerza considerable" si violan los términos del plan de paz impulsado por Washington y dijo que espera que el grupo militante "haga lo correcto".
"Varios de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Medio Oriente, y en áreas cercanas, me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y 'enderezar a Hamas' si sigue actuando de manera incorrecta", escribió en su red Truth Social.
mcc
ViveUSA
