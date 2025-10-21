Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamas que hay "varios" países aliados dispuestos a entrar en con "una fuerza considerable" si violan los términos del impulsado por Washington y dijo que espera que el grupo militante "haga lo correcto".

"Varios de nuestros AHORA GRANDES ALIADOS en Medio Oriente, y en áreas cercanas, me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y 'enderezar a Hamas' si sigue actuando de manera incorrecta", escribió en su red Truth Social.

