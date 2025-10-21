Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Damasco. Siria. Reconstruir después de más de una década de guerra civil costaría alrededor de 216 mil millones de dólares, según una estimación publicada el martes por el . El costo es casi 10 veces el Producto Interno Bruto de Siria para 2024.

La guerra civil en Siria comenzó en 2011, cuando las contra el gobierno del entonces presidente fueron recibidas con una brutal represión y derivaron en un conflicto armado. Assad fue derrocado en diciembre en una ofensiva relámpago de los rebeldes.

El conflicto destruyó grandes extensiones del país y dañó infraestructuras críticas, incluida su red eléctrica.

El Banco Mundial dice que la reconstrucción puede costar entre 140 mil millones y 345 mil millones de , pero su "mejor estimación conservadora" es de 216 mil millones de dólares.

El Banco Mundial estima que la reconstrucción de infraestructuras costará 82 mil millones de dólares. Estimó el costo de los daños en edificios residenciales en 75 mil millones de dólares, además de 59 mil millones de dólares para estructuras no residenciales.

La provincia de Alepo y los alrededores de , donde tuvieron lugar feroces batallas, requerirán la mayor inversión, según el análisis.

“Los desafíos que se avecinan son inmensos, pero el Banco Mundial está listo para trabajar junto al pueblo sirio y la comunidad internacional para apoyar la recuperación y reconstrucción”, afirmó en un comunicado Jean-Christophe Carret, director del Banco Mundial para .

Aunque ha restablecido relaciones diplomáticas con Occidente y firma acuerdos de inversión por valor de miles de millones de dólares con países del Golfo desde que Assad fue , el país todavía enfrenta dificultades financieras.

Aunque y Europa han levantado muchas de las sanciones impuestas durante el gobierno de la dinastía Assad, el impacto sobre el terreno ha sido limitado hasta ahora.

Los recortes a la ayuda internacional han empeorado las condiciones de vida para muchos. Naciones Unidas estima que el 90% de la población de Siria vive en la pobreza.

