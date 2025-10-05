Damasco, Siria. Siria celebró el domingo sus primeras elecciones parlamentarias, casi un año después de que una ofensiva liderada por los rebeldes derrocó al veterano líder autocrático Bashar Assad.

La Asamblea Popular tendrá la tarea de aprobar una nueva ley electoral y una nueva constitución mientras el país avanza en su transición política post-Assad después de más de una década de guerra civil.

En todo el país, se desplegaron fuerzas de seguridad alrededor de los colegios electorales. En el interior, los miembros del colegio electoral ingresaron a las cabinas para llenar sus papeletas con listas de nombres que luego se colocaron en una urna sellada hasta que fueron extraídas y contabilizadas frente a candidatos, periodistas y observadores del Colegio de Abogados de Siria.

Lee también ¿Qué pasó en Siria? ¿Por qué cayó Al-Assad y qué grupos están enfrentados? Guía para entender el conflicto

En estas elecciones no hubo votación popular directa. Dos tercios de los 210 escaños de la asamblea se elegirán mediante colegios electorales provinciales, con escaños distribuidos según la población, mientras que un tercio será designado directamente por el presidente interino Ahmed al-Sharaa. El nuevo parlamento cumplirá un mandato de 30 meses mientras se prepara para futuras elecciones.

En teoría, siete mil miembros del colegio electoral en 60 distritos tienen derecho a votar por 140 escaños, pero las elecciones se pospusieron indefinidamente en la provincia de Sweida y en áreas controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos debido a las tensiones entre las autoridades locales y Damasco.

“Hay muchas leyes pendientes que necesitan ser votadas para que podamos avanzar con el proceso de construcción y prosperidad”, dijo al-Sharaa en un discurso después de ser informado sobre el proceso electoral en el Centro de la Biblioteca Nacional, donde se llevaron a cabo las elecciones en Damasco.

Lee también Siria recibe primer vuelo comercial internacional desde la caída de Bashar al-Assad; “el régimen causó mucho daño”, dicen

“Construir Siria es una misión colectiva y todos los sirios deben contribuir a ella”, añadió Sharaa.

Candidatos y votantes evalúan su responsabilidad en las primeras elecciones

Los críticos argumentan que las elecciones no alcanzan la democracia plena, señalando que el sistema de colegio electoral podría favorecer a candidatos bien conectados, consolidando así el poder dentro del gobierno interino. Sin embargo, para otros, las elecciones fueron una señal de progreso.

En Damasco, 490 candidatos compitieron por 10 escaños, con 500 votantes en el colegio electoral.

Lee también ¿Quién es Abu Mohammed al Golani? El líder de la insurgencia que derrocó a Bashar al-Assad en Siria

Cuando los funcionarios electorales la contactaron para unirse al colegio electoral, Lina Daaboul, médica en Damasco, dijo que inicialmente se negó por temor a la responsabilidad y la "mala imagen" de las asambleas anteriores. Pero tras enterarse de que solo formaría parte del cuerpo electoral, aceptó, calificándolo de "un deber nacional".

Ella tomó su papel en serio.

Estudié los perfiles de muchos candidatos y asistí a reuniones. No me detuve ahí. Llamé a la gente para preguntarles sobre los candidatos, sus trayectorias y qué opinaban de ellos, dijo.

Lee también Bashar al-Assad reaparece desde el exilio en Moscú y niega haber traicionado a Siria; "el país ha caído en manos terroristas", dice

El día de las elecciones, dijo: "Es la primera vez que voto en mi vida. Estoy contenta y no me importa hacer fila durante mucho tiempo".

Participantes destacan mayor libertad en comparación con las elecciones bajo Assad

Las autoridades interinas afirman que la votación popular es imposible ahora debido al desplazamiento de ciudadanos y la pérdida de documentos.

Lara Eezouki, miembro del comité electoral nacional en Damasco, señaló que la nueva asamblea incluye a todas las sectas y grupos y dijo que es "la primera vez en la historia de Siria que las urnas realmente deciden, cuando los resultados no están preestablecidos".

Lee también Combatientes entran a Damasco y reportan huida de Al-Assad; ¿Quiénes son los rebeldes y qué sucede ahora?

Comparando las elecciones bajo Asad con las de hoy, Rim Yajizi, abogado, miembro del organismo electoral de Damasco y candidato a la Asamblea Popular, dijo: “Basta con mencionar el factor libertad, las declaraciones electorales y los debates que vimos y en los que participamos. Nunca habíamos visto nada parecido antes”.

En el Anfiteatro Al-Nasr de Alepo, 220 candidatos compitieron por 14 escaños, con 700 votantes en el colegio electoral.

"Esta es la primera vez en nuestras vidas que participamos en un proceso electoral democrático sin presión externa", dijo Ibrahim Halabi, de 33 años, de Alepo, un ex soldado bajo el régimen de Assad que desertó en 2012 después de que las protestas masivas contra el gobierno fueron respondidas con una brutal represión que desembocó en una guerra civil en 2011.

Lee también Estados Unidos ve colapso inminente en Siria; anticipa caída de Al-Assad “en días”

Candidatos sunitas ganan en Latakia en medio de tensiones persistentes

En la ciudad de Latakia, antiguo bastión de Assad y hogar de la comunidad alauita, tres candidatos sunitas ganaron las elecciones.

“Todos los que dijeron que la situación en Latakia era buena (antes) se equivocan”, declaró Rola Daya, una de las legisladoras recién elegidas. “Por supuesto, persisten tensiones internas; tomará tiempo resolverlas. Se necesita justicia transicional para que podamos avanzar hacia la paz civil”.

En marzo de 2025, ataques de venganza sectaria mataron a cientos de civiles alauitas a lo largo de la costa mediterránea de Siria en las provincias de Latakia y Tartus después de que grupos armados afiliados a Assad atacaran a las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno.

Lee también Rebeldes declaran toque de queda en Damasco; reportan saqueos en residencia de Al-Assad

Daya dijo que jugó un papel logístico en el levantamiento sirio y permaneció en Siria hasta que se descubrió su identidad, lo que la impulsó a huir.

Ella dijo que sintió que “el peso de la responsabilidad crecía aún más” después de ganar.

“Necesitamos trabajar para diseñar leyes y leyes que sirvan a nuestra sociedad y a nuestra gente”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss