Nextlalpan, Méx.— Las obras de construcción del tren que irá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Pachuca ya son visibles, en el tramo que cruza por el municipio mexiquense de Nextlalpan, en la zona se ubicará el Puente 1 del proyecto ferroviario.

A la altura del fraccionamiento Santa Inés ingenieros colocaron 24 pilares, cada uno con sellos de Grupo Itisa, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la leyenda “Tren AIFA-Pachuca-Puente 1, Cumpliremos la Misión”.

Los pilares que soportarán el puente del tren con destino a Pachuca, Hidalgo, se levantaron cerca de la estación Xaltocán, la penúltima del Tren México-AIFA, que no ha sido concluido.

La obra del viaducto cruzará por arriba de la vialidad que lleva automovilistas al AIFA, a pocos metros de donde se construyeron siete esculturas de hierro para hacer referencia a los mamuts hallados en la construcción de la terminal aérea.

El puente llegará a otras vías férreas ya existentes, frente a un complejo industrial recientemente inaugurado llamado T-Mex Park, el cual está en proceso de expansión con la construcción de otra nave.

Ahí también hay obras para la bajada del viaducto, donde ingenieros y obreros utilizan maquinaria especializada para la construcción de los pilares.

Las obras del Tren AIFA-Pachuca, iniciaron en marzo de este año y se prevé concluyan en la primera mitad de 2027.