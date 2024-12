Damasco.- El primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, aseguró este domingo que tiende su mano a “todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones”, en un video publicado después de que los insurgentes islamistas tomaran el control de la capital, Damasco.

“Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (...) Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones", dijo.

Los insurgentes aseguraron este domingo que las instituciones públicas en Siria permanecerán bajo la supervisión del exprimer ministro sirio, hasta que sean “entregadas oficialmente”.

bmc