Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; "nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Bernardo Bravo; líder limonero fue asesinado en Michoacán

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Detienen a Rigoberto "N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

El director ejecutivo de , Elon Musk, arremetió contra el titular de la después de que este último mencionara la posibilidad de prescindir de su empresa para la próxima misión a la Luna.

"¡Sean el idiota está intentando matar a la NASA!", escribió el multimillonario en su red social X, refiriéndose a Sean Duffy, secretario de Transporte de la administración Trump, encargado interino de la gestión de la agencia espacial.

Duffy había anunciado la víspera en la cadena Fox News que estaba buscando ofertas para la misión lunar Artemis 3, que prevé el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna por los retrasos de SpaceX en el desarrollo de su megacohete Startship.

"Me encanta SpaceX. Es una empresa increíble. El problema es que están rezagados. Han retrasado sus cronogramas y estamos en una carrera con China", explicó.

Lanzamiento de cohete de Space X en Texas. (06/03/25) Foto: AFP
Lanzamiento de cohete de Space X en Texas. (06/03/25) Foto: AFP

Esta decisión se produjo después de que expertos advirtieran que el Starship, cuya versión modificada se utilizará como módulo lunar, no estará listo en la fecha prevista.

Musk desestimó las acusaciones en X y aseguró que su cohete "acabará llevando a cabo toda la misión lunar", ya que su empresa avanza "como un rayo en comparación con el resto de la industria espacial".

La NASA tiene previsto que la misión Artemis 3 se lleve a cabo a mediados de 2027, una fecha que, según los expertos, es inviable ya que SpaceX aún debe superar enormes retos técnicos antes de que su cohete esté listo para una misión de este tipo.

En tanto, China avanza en su propósito de enviar una misión tripulada a la Luna en 2030.

La NASA baraja la posibilidad de recurrir a otra empresa, como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, para tener antes el módulo lunar.

