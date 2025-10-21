Más Información

Omaha, Nebraska. Un avión que transportaba pasajeros desde Omaha, , a Los Ángeles realizó un minutos después de iniciar el vuelo después de que los pilotos pensaran erróneamente que alguien intentaba irrumpir en la cabina.

El vuelo 6569 de SkyWest acababa de salir del Aeropuerto Eppley de Omaha alrededor de las 7:45 de la tarde el lunes, cuando los declararon una emergencia y regresaron al aeropuerto.

Un comunicado de SkyWest, una aerolínea regional operada por, indicó que el avión "regresó a Omaha por precaución extrema después de experimentar problemas de comunicación con un micrófono de la tripulación de vuelo".

Lee también

Un portavoz de American Airlines indicó el lunes por la noche que el intercomunicador que los pilotos y asistentes de vuelo usan para hablar entre ellos había quedado encendido por accidente. La tripulación de vuelo, incapaz de comunicarse con los pilotos, golpeó la puerta de la cabina, informó la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

Temiendo un intento de entrar en la cabina, el avión regresó al aeropuerto de Omaha. Un despachador de emergencias local contactado por el inicialmente solicitó que la policía esté presente en el aterrizaje al creer que alguien estuvo tratando de entrar en la . Posteriormente, se escuchó al despachador cancelando esa solicitud.

"Se informó que no había ", señaló el despachador. "Hubo un problema de personal".

Lee también

El vuelo continuó más tarde hacia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

