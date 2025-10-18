Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

"No Kings": grandes protestas contra Trump se prevén en EU este sábado

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

Torean ambulantes en el Cetram Indios Verdes

Chicago.- Un avión de United Airlines que se dirigía a su puerta de embarque rozó la cola de otro avión de United en el , informaron las autoridades.

Nadie resultó herido en el incidente del viernes y los 113 pasajeros del Vuelo 2652 procedente de Jackson Hole, Wyoming, pudieron descender del avión con normalidad luego de un retraso, indicaron funcionarios de United en un comunicado.

El segundo avión sufrió un impacto en su estabilizador horizontal y se encontraba detenido al momento del incidente, agregaron los funcionarios.

Bill Marcus, un pasajero del vuelo desde Wyoming, dijo que ni siquiera se dio cuenta de que algo había sucedido hasta que el piloto avisó que habría un retraso para documentar algo y los pasajeros en el avión vieron a varias personas reunirse alrededor del ala derecha.

"Me sorprendió no haber sentido algo más, aunque cuando separaron los aviones se sintió cierto temblor", dijo Marcus a CBS News Chicago. Tomó unos 40 minutos adicionales para que el avión llegara a la puerta de embarque, dijo.

Incidente con aviones de Delta Air Lines en Nueva York

A principios de este mes, dos aviones regionales de Delta Air Lines colisionaron en la intersección de las calles de rodaje en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, hiriendo a un asistente de vuelo.

Colisiones en la pista como en este caso podrían aumentar las preocupaciones sobre la seguridad de la aviación a raíz de choques y cuasichoques recientes, incluido el incidente aéreo más mortal en Estados Unidos en décadas, cuando un helicóptero del Ejército colisionó con un avión que se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en enero pasado.

