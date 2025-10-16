Más Información

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

Tres personas murieron después de que un se estrellara en Bath Township el jueves por la noche, confirmó la policía; la Red de Seguridad Aérea informó que el avión estaba registrado en México.

"Los datos muestran que entró en un descenso repentino desde una altitud de 14 mil 775 pies y se estrelló en 30 segundos", agregó la Red de Seguridad de la Aviación; Flightradar añadió que el avión tenía un propietario privado.

El teniente René González, portavoz del Primer Distrito de la Policía Estatal de , que incluye a Lansing, confirmó el accidente y dijo que la policía del municipio de Bath está coordinando la respuesta.

La policía de Bath pidió en las redes sociales a la gente que evitara el área de Clark y Peacock Roads, debido a una "situación activa". La policía ha cerrado Clark Road en Peacock.

El seguimiento de FlightAware muestra que una aeronave Beechcraft Hawker 800 despegó del Aeropuerto Ejecutivo de Battle Creek y voló hacia el noreste hasta llegar a un área al norte de la Interestatal 69, donde termina su trayectoria de vuelo.

El sitio web muestra que un avión bimotor, con matrícula XA-JMR, también tenía previsto regresar al aeropuerto de Battle Creek. Un portavoz del Aeropuerto Internacional de la Región Capital dijo a 6 News que el incidente no afectará las salidas ni las llegadas del aeródromo. El Hawker 800 es un avión privado bimotor de tamaño medio.

En un comunicado, la policía de Bath Township explicó que los tres fallecidos eran las únicas personas que viajaban en la aeronave, y que aún se desconocen las causas del accidente. Explicó que la Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando el incidente.

