Más Información

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Se estrella avión privado en municipio de Bath, Michigan; aeronave tenía registro en México

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

VIDEO Pobladores de Hidalgo utilizan dron para llevar comida a comunidades aisladas

La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del presidente por imponer una tarifa anual de 100 mil dólares a las nuevas solicitudes de visa H-1B, alegando que la cuota es ilegal y perjudicaría significativamente a las empresas estadounidenses.

En una demanda federal presentada el jueves en ., la Cámara solicita al tribunal que declare que Trump excedió la autoridad del poder ejecutivo al imponer la tarifa y que impida que las agencias del gobierno federal la apliquen.

Las visas H-1B están destinadas a ocupantes de puestos altamente calificados que las empresas tecnológicas encuentran difíciles de cubrir y se relacionan principalmente con trabajadores tecnológicos de India. Las grandes empresas tecnológicas son las mayores usuarias de la visa, y casi tres cuartas partes de las aprobadas se destinaron a trabajadores provenientes de India. Sin embargo, hay empleados esenciales, como maestros y médicos, que no entran en esa categoría.

Lee también

La admnistración de Trump anunció la tarifa el mes pasado, argumentando que los empleadores reemplazan a trabajadores estadounidenses con talento más barato del extranjero. Posteriormente, la Casa Blanca señaló que la tarifa no se aplicará a los titulares de visas existentes y ofreció un formulario para solicitar exenciones del cargo.

En su demanda, la Cámara argumenta que la nueva tarifa viola las leyes de inmigración que rigen el programa H-1B, como el requisito de que las tarifas se basen en los costos incurridos por el gobierno al procesar visas.

“El presidente tiene una importante autoridad sobre la entrada de no ciudadanos a Estados Unidos, pero esa autoridad está limitada por estatuto y no puede contradecir directamente las leyes aprobadas por el Congreso”, se indica en la demanda, en la que se nombra al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado y a sus respectivos secretarios de gabinete como demandados.

Foto: Adam Michael Szuscik. Unsplash
Foto: Adam Michael Szuscik. Unsplash

Antes de la proclamación de la nueva tarifa por parte de Trump, la mayoría de las solicitudes de visa H-1B costaban menos de tres mil 600 dólares, según la Cámara.

“Si se implementa, esa tarifa infligiría un importante daño a las empresas estadounidenses, que se verían obligadas a aumentar drásticamente sus costos laborales o a contratar a menos empleados altamente calificados para los cuales no hay reemplazos fácilmente disponibles en el país”, se indica en la demanda.

Está previsto que la nueva tarifa expire después de un año, pero podría extenderse si el gobierno determina que favorece el interés de Estados Unidos.

Lee también

Históricamente, las visas H-1B se han distribuido a través de un sorteo. Este año, Amazon fue, con mucho, el principal receptor de visas H-1B con más de 10 mil otorgadas, seguido por Tata Consultancy, Microsoft, Apple y Google. Geográficamente, California tiene el mayor número de trabajadores H-1B.

Los críticos dicen que las visas H-1B disponibles a menudo se destinan a trabajos de nivel de entrada, y no a posiciones sénior con requisitos de habilidades únicas. Y aunque se supone que el programa no debe socavar los salarios estadounidenses ni desplazar a los trabajadores locales, los críticos afirman que las empresas pueden pagar menos si clasifican los trabajos en los niveles de habilidad más bajos, aun si los trabajadores específicos contratados tienen más experiencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT va por tu aguinaldo 2025 si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos. Foto: Canva / SAT

SAT va por tu aguinaldo 2025: si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Los 4 errores por los que te quitan la visa americana de turista, según abogado

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Equipaje documentado/ iStock/ twinsterphoto

¿Vas a volar a Estados Unidos? No empaques estos artículos en tu maleta documentada

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años. Foto: X/JaimeMaussan

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años