Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Washington. Elha estado en el de Estados Unidos desde la década de 1980. Aunque es lento según los estándares de misiles, el misil de crucero vuela a unos 30 metros (100 pies) del suelo, lo que lo hace más difícil de detectar por los sistemas de defensa. Ahora, se encuentra en el centro de la atención por la posibilidad de que Washington entregue este tipo de arma a Ucrania.

El misil también cuenta con un impresionante alcance de alrededor de mil 600 kilómetros y sistemas de guía de precisión que lo convierten en el arma preferida para atacar objetivos profundamente en el interior o en territorio hostil.

El presidente ha insinuado que podría entregar Tomahawks a Ucrania, lo que podría marcar una diferencia clave para Kiev en su guerra con Moscú. Trump se reunirá este viernes con su par ucraniano, , para hablar del tema, que preocupa a Moscú, por lo que este jueves, en una llamada entre Trump y el líder ruso, se trató el asunto.

Así eran los 105 misiles de precisión lanzados en Siria
El año pasado, The Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador con sede en Washington, estimó que la Marina tenía aproximadamente 4 mil misiles Tomahawk en su inventario en 2023. Sin embargo, señaló que esta estimación fue anterior a la contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Al defenderse de los ataques hutíes y lanzar contraataques, la Marina dijo que los barcos del grupo de ataque del portaaviones Eisenhower lanzaron 135 misiles Tomahawk. Es probable que esa cifra solo haya aumentado después de que el regresara a casa en el verano de 2024, ya que Trump ordenó una campaña de ataques de un mes contra el grupo en la primavera de 2025.

Mientras tanto, la Marina de Estados Unidos no ha estado ordenando muchos misiles Tomahawk nuevos. Los documentos presupuestarios del Pentágono muestran que en 2023 la Marina y el Cuerpo de Marines solo compraron 68 misiles nuevos. Los documentos presupuestarios más recientes muestran que la Marina no compró ningún misil nuevo en los años siguientes y el Cuerpo de Marines solo compró 22 misiles el año pasado. Ni los Marines ni la Marina solicitaron comprar nuevos misiles en el último presupuesto.

Entérate. Los misiles Tomahawk, el arma que usó EU contra Siria
Aparte de las existencias menguantes, varios funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir más abiertamente la también expresaron escepticismo sobre ofrecer el misil a debido a preguntas sobre cómo se emplearía.

Mientras que Estados Unidos lanzó misiles Tomahawk casi exclusivamente desde barcos o submarinos, Ucrania no posee una Marina con barcos capaces de transportar el misil de 6 metros (20 pies) de largo. El Ejército de Estados Unidos ha estado desarrollando una plataforma para lanzar el misil desde tierra, pero un funcionario dijo que la capacidad aún estaba lejos de estar lista, incluso para las fuerzas estadounidenses.

Fotografía de archivo cedida por la Marina de los Estados Unidos, en la que se observa un misil de crucero Tomahawk durante una operación en las costas de Bahamas. Foto: EFE
