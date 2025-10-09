Más Información

Bogotá. El presidente colombiano propuso el jueves que Qatar sirva de “mediador” para que Estados Unidos cese su en las aguas del Caribe frente a Venezuela, donde han atacado pequeñas embarcaciones señaladas de traficar drogas.

Petro justificó que ha probado ser mediador en otras situaciones de tensión, por lo que “eso lo haría muy probable y muy buen mediador con los Estados Unidos para que cese la agresión con misiles que está desarrollando en el ”, en declaraciones realizadas desde Bruselas, donde participa en la segunda edición del Foro Global Gateway, y difundidas por la Presidencia de Colombia.

Al respecto, un funcionario de la Casa Blanca que no se identificó porque no estaba autorizado a hablar públicamente se limitó a decir a The Associated Press que, a pesar de las diferencias políticas, considera a Colombia un socio estratégico esencial y sigue comprometido en cooperar estrechamente con el país sudamericano en las prioridades comunes.

En tanto, el gobierno qatarí no hizo de momento comentarios al respecto.

Estados Unidos ha justificado su en aguas del Caribe frente a las costas venezolanas como una forma de atacar a los narcotraficantes. Sus fuerzas han atacado al menos cuatro pequeñas embarcaciones asegurando que traficaban drogas, así como a sus ocupantes, sumando más de 20 muertos.

Los presidentes de EU, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: especial
Los presidentes de EU, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: especial

Venezuela pide intervención del Papa ante acciones de EU

El gobierno de han dicho repetidamente que no es un participante clave en el a nivel global. Entre tanto, ha buscado incorporar a voluntarios civiles armados para que se preparen ante una supuesta amenaza de agresión extranjera.

Maduro no ha mencionado una posible mediación de , pero pidió al que ayudara a mantener la paz en el país sudamericano por medio de una carta de la que informó el lunes.

Petro ha calificado el ataque a las embarcaciones como desproporcionado y su letalidad como un “asesinato”, afirmando que la interdicción de drogas se puede realizar con capturas en alta mar.

La víspera, el mandatario dijo tener indicios de que entre las personas a bordo de una lancha atacada había colombianos, sin mostrar pruebas y exigiendo al gobierno estadounidense a que revele las identidades de los muertos.

El gobierno estadounidense rebatió los comentarios de Petro acerca de la presencia de colombianos en la embarcación y quiere que los retire públicamente, según indicó a la AP el funcionario de la , que habló bajo condición de anonimato.

Petro aseguró que la mayor parte de la droga que sale de Colombia se transporta por el Pacífico y no por el mar Caribe, un argumento que también ha dado el gobierno de al criticar el despliegue militar estadounidense.

El mandatario colombiano señaló que “si queremos realmente acabar el mercado de la” se puede mediar y “se logra un desmantelamiento” del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en referencia a dos grupos armados ilegales que trafican drogas por el Caribe.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo, mayor vigente en el país, cerraron su primera ronda de negociaciones en septiembre en Qatar para buscar el sometimiento de ese grupo delictivo a la justicia. Petro sugirió el jueves que Qatar también sirva de mediador con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

