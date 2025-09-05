Trump considera atacar a cárteles en Venezuela, reporta CNN; busca derrocar a Nicolás Maduro, asegura

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego del despliegue militar estadounidense en el Caribe, CNN reportó que el presidente Donald Trump ha considerado ataques contra los cárteles dentro de territorio venezolano.

Fuentes informaron a CNN que el ataque del martes fue sólo el comienzo de un esfuerzo mucho mayor para erradicar el narcotráfico en la región y potencialmente derrocar a Nicolás Maduro.

La administración ha tomado medidas para vincular a Maduro con su misión antidrogas, etiquetándolo como narcoterrorista con vínculos con el Cártel de los Soles y duplicando la recompensa por su arresto a 50 millones de dólares.

Varias fuentes informaron a CNN que algunos funcionarios de Trump creen que el ataque de esta semana y futuros ataques contra narcotraficantes venezolanos podrían presionar a personas del entorno de Maduro que se han beneficiado de los ingresos ilícitos de los cárteles, lo que podría presionarlos tanto que consideren maneras de derrocar al líder venezolano.

“Lo ideal es que Maduro se vaya por su cuenta, que lea el pronóstico”, declaró a CNN una fuente informada sobre los planes del gobierno. “Y entonces creo que el mensaje es: ‘¿Lo quieren fácil o lo quieren difícil?’”.

Dos funcionarios de la Casa Blanca, en declaraciones a CNN, también dejaron abierta la posibilidad de ataques similares en el futuro. Uno de ellos afirmó que Trump ha comunicado a los funcionarios de seguridad nacional y defensa que "si existe la oportunidad de matar terroristas, les dará luz verde de inmediato".

"Nada de esto está claro en absoluto", dijo a CNN otra persona familiarizada con las sesiones informativas canceladas del Congreso, y agregó que la administración no ha proporcionado ningún detalle sobre las justificaciones legales para el ataque del martes, ni evidencia que respalde su afirmación de que tenía como objetivo a conocidos narcotraficantes.

Trump advirtió este viernes a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país "en una situación peligrosa" estos "serán derribados", un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

"Yo diría que van a meterse en problemas", declaró Trump tras ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

bmc