Más Información

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Michoacán.- Personal del abatió a tres integrantes de un en la zona cerril del municipio de Zamora, Michoacán.

El choque a tiros tuvo lugar en la colonia 1 de Mayo, señalan los informes oficiales.

Mediante comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, indicó que cuatro presuntos implicados en la agresión de personal militar en el municipio de Zamora fueron detenidos por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lee también

Ejército refuerza la zona del ataque en Michoacán (01/10/2025). Foto: Especial
Ejército refuerza la zona del ataque en Michoacán (01/10/2025). Foto: Especial

Luego de que se registrará una agresión en la zona serrana de la colonia 1 de mayo, los elementos del Ejército Mexicano reforzaron las tareas de seguridad en la zona; tras estas acciones se logró la captura de cuatro presuntos implicados.

En este hecho, tres civiles fueron abatidos y se aseguraron dos armas largas, tipo AR-15 y un . Los ahora detenidos junto con el armamento quedaron a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de dar seguimiento a las actuaciones de ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses