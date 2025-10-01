Autoridades fiscalizadoras detectaron un presunto daño patrimonial de 2 mil 372 millones de pesos durante el año pasado (2024), tanto en dependencias estatales, municipios y organismos de Veracruz.

De acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública del 2024, entregada hoy al Congreso del Estado, se encontró que en el último año del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez se detectó un quebranto financiero en 41 entes estatales por 829 millones de pesos.

Mientras que en 171 de los 212 Ayuntamientos, las actuales administraciones municipales, cometieron un presunto desvío de recursos públicos del orden de los mil 476 millones de pesos.

Cinco dependencias con daño patrimonial

El Órgano de Fiscalización Superior encontró un presunto daño patrimonial en 5 dependencias estatales de la administración cuitlahuista, por un monto total de 62 millones de pesos.

Además, las auditorías encontraron que en 34 Organismos Públicos Descentralizados hubo un presunto daño patrimonial por 766 millones de 03 pesos.

En total, los presuntos desvíos de recursos estatales fueron de 829 millones de pesos.

En la Secretaría de Educación de Veracruz se encontró un presunto daño patrimonial de 10 millones; en la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública el monto observado fue de 27 millones.

En tanto, en la Secretaría de Desarrollo Social se detectaron irregularidades graves por 4 millones de pesos; en la Secretaría de Medio ambiente un daño patrimonial de 4 millones; y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por 15 millones.

Sólo 41 municipios sin daño

En el caso de las administraciones municipales, se encontraron graves irregularidades en 171 Ayuntamientos, a quienes se les señala de un daño patrimonial por mil 476 millones de pesos.

En 41 Ayuntamientos no se detectaron irregularidades que hagan presumir la existencia de daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

En 8 entidades paramunicipales se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por 4 millones, además de inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones.

