Culiacán.- Se reportó que un civil resultó muerto en una serie de enfrentamientos que se registraron durante la madrugada de este martes entre un grupo armado y elementos navales que contaron con respaldo de un helicóptero artillado en la zona de la comunidad Guamuchilera, en la parte oriente de la capital del estado.

Vecinos de las comunidades de Alconyoqui y el Salate de las Tapias reportaron en forma continua fuertes detonaciones de armas de fuego y sobrevuelos de un helicóptero de las fuerzas federales.

Se conoce que personal de la Fiscalía General de la República llegaron al lugar del último enfrentamiento, en donde un civil resultó muerto y se aseguraron varios vehículos con armas automáticas y equipos tácticos sin que se conozca si más personas resultaron heridas.

Los datos que se conocen es que elementos navales detectaron a varias camionetas con hombres armados que circulaban por poblados cercanos a la capital del estado, por lo que con respaldo de un helicóptero les dieron seguimiento y tuvieron una serie de enfrentamientos con ellos.

Sobre el resto de los civiles armados, se conoce que estos lograron huir a las partes altas, pese a que los elementos de la marina, en operativo.

afcl/LL