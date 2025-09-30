Un jefe policiaco municipal fue asesinado a tiros en la zona montañosa central de Veracruz.

Se trata del comandante de la Policía Municipal de Yanga, José Luis García Domínguez, quien fue atacado la noche de ayer dentro de un gimnasio de su propiedad.

Los testigos señalaron que varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon de manera directa contra el jefe policial.

Tras el crimen, elementos de distintas corporaciones montaron un fuerte operativo de seguridad, sin que pudieran detener a los presuntos responsables.

Durante el presente año, Veracruz ocupa el quinto lugar en el nivel nacional con el mayor número de policías asesinados con un total de 17, según un recuento de la organización civil Causa en Común.

En 2025 se contabiliza el asesinato de al menos 272 policías, en promedio 1 cada día, lo que representa un 23 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2024.

Los estados con más policías asesinados en 2025 son Sinaloa (37), Guerrero (35), Guanajuato (32), Michoacán (25) y Veracruz (17).

Del 1° de octubre de 2024 al 11 de septiembre de 2024 al 18 de septiembre de 2025, se han registrado, al menos, 366.

afcl/LL