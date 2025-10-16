Más Información

Moscú. El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión en la Casa Blanca entre los presidentes de Estados Unidos, , y Ucrania, , que el suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".

"Todo el tiempo figura el tema Tomahawk (...) Esto sería un paso significativo de cara a un nuevo nivel de escalada", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, al canal 'Izvestia'.

Subrayó que la postura rusa al respecto es "muy clara y bien conocida tanto en como en Kiev".

Rusia mantiene que, además del peligro que ello supone para la seguridad nacional -los Tomahawk pueden alcanzar Moscú-, los militares ucranianos necesitarían asistencia occidental para emplear ese armamento.

Peskov también subrayó que el no podría seguir atacando la infraestructura energética rusa "sin la participación de los servicios secretos occidentales" y mencionó al Reino Unido.

"La dificultad de esos intentos indica que los ucranianos no podrían haberlo hecho por si mismos", señaló.

EU y los Tomahawk para Ucrania

Según reveló el diario "Financial Times", la administración de Trump ayuda desde julio a en los ataques contra refinerías y fábricas militares rusas con información de inteligencia y planificación

Trump sugirió esta semana la posibilidad de una futura entrega a Ucrania de misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para incrementar la presión sobre el presidente ruso, .

Al mismo tiempo, anoche aseguró que Kiev se plantea lanzar una ofensiva y que Estados Unidos tendrá que tomar una decisión al respecto.

"Todo lo que queremos de Putin es esto: deje de matar ucranianos y rusos, ya que está matando a muchos rusos", dijo y volvió a poner en duda la fortaleza de la "maquinaria de guerra" rusa.

Zelensky presentará a Trump una nueva estrategia para presionar a , que se basará principalmente en el refuerzo del potencial de armamento de largo alcance de Kiev.

"Menos palabras y más capacidad de ataque de larga distancia. Después de que Rusia saboteara el proceso diplomático iniciado por el presidente Donald Trump, la Casa Blanca está buscando una nueva vía a la paz", escribió en X el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak.

