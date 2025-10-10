El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a su par de Rusia, Vladímir Putin, por un mensaje en el que el líder ruso afirma que el republicano "hace mucho para solución de conflictos".

En su red Truth Social, escribió "¡Gracias al presidente Putin!" y en el mensaje reposteó un videomensaje del mandatario ruso en el que comenta sobre el Premio Nobel Paz 2025, que fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

Trump también reposteó el mensaje de Corina Machado en el que dijo que "hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump". En el reposteo de Trump aparece que el mensaje fue traducido al inglés con Grok.

"Trump hace mucho para la solución de crisis complejas", dice Putin

"No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un Premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas", dijo Putin en una rueda de prensa en Dusambé.

Donald J. Trump Truth Social Post 11:15 AM EST 10/10/25



Thank you to President Putin! pic.twitter.com/pSCLKxnqxI — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 10, 2025

Putin insistió en que Trump "definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Medio Oriente".

Al mismo tiempo, destacó que "ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz".

"En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio", subrayó.

Tras repetir que a él no le corresponde juzgar si Trump es digno del Nobel de Paz, Putin indicó que en caso de que se cumpla su plan para Gaza, habrá que ver si el Nobel sería digno de tal acontecimiento, que calificó de "histórico".

