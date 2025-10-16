Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Maduro, según Miami Herald; va por "estabilidad política"

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Maduro, según Miami Herald; va por "estabilidad política"

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Lex Ashton es vinculado a proceso por homicidio de alumno del CCH Sur; recibe prisión preventiva

Lex Ashton es vinculado a proceso por homicidio de alumno del CCH Sur; recibe prisión preventiva

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Río de Janeiro.- El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó que el encuentro que tuvo este miércoles en Washington con su homólogo estadounidense, , fue el "comienzo auspicioso" de un proceso de negociaciones comerciales entre ambos países tras las sanciones que EU impuso a Brasil en agosto.

La reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores fue acordada la semana pasada en una conversación telefónica entre los presidentes y Donald Trump para intentar resolver la crisis generada por el arancel adicional del 50% que Estados Unidos impuso desde agosto sobre la importación de gran parte de los productos brasileños.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT va por tu aguinaldo 2025 si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos. Foto: Canva / SAT

SAT va por tu aguinaldo 2025: si recibes esta cantidad, te cobrará impuestos

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Los 4 errores por los que te quitan la visa americana de turista, según abogado

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Equipaje documentado/ iStock/ twinsterphoto

¿Vas a volar a Estados Unidos? No empaques estos artículos en tu maleta documentada

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años. Foto: X/JaimeMaussan

Mientras el cometa 3I/ATLAS intriga al mundo, otro objeto desafía la ciencia: la esfera de Buga caída en Colombia que data de hace más de 12 mil años