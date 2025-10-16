Más Información

Miami.- Un tribunal de apelaciones rechazó este jueves que el Gobierno de Estados Unidos pueda desplegar a la Guardia Federal en el estado de , al mantener en vigor la orden de una jueza que había impedido temporalmente el empleo de tropas, entre las críticas de la administración de Trump.

El Séptimo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos se negó a revocar la orden de la magistrada en un escrito en el que aseguró que no había encontrado pruebas suficientes de una "rebelión o peligro de rebelión" en Illinois, como sugería el Gobierno estadounidense.

También rechazó el argumento de la administración que decía que la decisión de movilizar a la era una discreción presidencial no sujeta a revisión, apoyando por tanto que la justicia pudiera revisarla.

El despliegue de las tropas, que según el gobierno ayudará a luchar contra el crimen en la ciudad de Chicago, se había encontrado con la negativa de la jueza April M. Perry, quien la semana pasada lo bloqueó temporalmente.

La medida temporal de la magistrada permanecerá en vigor hasta el 23 de octubre, aunque una audiencia prevista para el día previo podría extenderla.

Pese a que la corte de apelaciones mantuvo en vigor la medida de la magistrada, sí permite que la Guardia Nacional permanezca bajo control federal, sin que pueda ser desplegada por el momento.

Las autoridades de Illinois, estado demócrata, se habían opuesto al despliegue, advirtiendo que la medida ponía en entredicho su soberanía El Gobierno de Trump ha amenazado con el potencial despliegue de la Guardia Nacional en varias regiones y ciudades estadounidenses, todas ellas gobernadas por demócratas, bajo la excusa de controlar el crimen o manifestaciones contra los operativos migratorios.

Así sucedió el pasado junio en Los Ángeles, cuando la ciudad se vio involucrada en una serie de protestas contra las redadas migratorias, así como en Washington D.C. También ha amenazado a otras urbes demócratas como Portland o Boston.

