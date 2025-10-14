El Airbus A320 se ha convertido por primera vez en el modelo de avión más vendido en la historia tras superar al Boeing 737, según cifras publicadas el martes por ambas empresas.

Según datos ofrecidos por Boeing, la compañía entregó 40 aviones 737 MAX en septiembre, para un total de 12 mil 254 aparatos vendidos desde que en 1968 se comenzara a comercializar este modelo de pasillo único.

Hasta finales de septiembre, Airbus había entregado 12 mil 257 unidades del A320, también de pasillo único, que se comenzó a vender en 1988, informó el martes la compañía europea.

El hecho de que la empresa europea haya superado a Boeing en términos de entregas comerciales refleja la crisis de la empresa estadounidense por problemas de seguridad y control de calidad en los últimos años.

Los 737 MAX de Boeing estuvieron inmovilizados en tierra durante 20 meses después de dos accidentes de este modelo en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas.

Avión Boeing 787-8.

Unión Europea autoriza la adquisición de Spirit AeroSystem por parte de Boeing

Por otra parte, la Comisión Europea autorizó la adquisición del proveedor estadounidense Spirit AeroSystems por parte de la también estadounidense Boeing, a condición de que ceda una parte del negocio a su competidor europeo Airbus y a la empresa malasia CTRM.

El Ejecutivo comunitario considera que la adquisición no creará problemas a la libre competencia si Boeing cumple esos compromisos, según explicó en un comunicado.

Spirit AeroSystem suministra componentes para la construcción de los aviones de Boeing y de Airbus, por lo que Bruselas temía que el constructor estadounidense tuviera "la habilidad y el incentivo" de dejar de proveer material a su competidor europeo.

Le preocupaba, además, que Boeing tuviera acceso a información comercialmente sensible relacionada con Airbus y la utilizara en su beneficio.

"Esto podría haber incrementado los precios y dificultado la búsqueda de grandes aviones comerciales, lo que significa que los pasajeros europeos podrían enfrentarse a un mayor coste de los billetes", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política de Competencia, Teresa Ribera.

Ante las preocupaciones de la Comisión Europea, Boeing ofreció ceder a Airbus todos los negocios de Spirit que actualmente le suministran componentes, incluyendo todos los activos y el personal necesarios.

También la fábrica de Spirit en Malasia, que actualmente suministra componentes, entre otros, a Airbus, a Composites Technology Research Malaysia Sdn. Bhd. (CTRM)

