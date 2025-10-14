Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Fiscalía CDMX corrige e informa que el abogado David Cohen Sacal sigue con vida; "lamentamos cualquier confusión", dice

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Nueva York.- Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, obtuvo en el tercer trimestre del año un beneficio neto de 3.752 millones de dólares, un 16% más que durante el mismo periodo de 2024.

Además, la entidad batió las expectativas tras elevar los ingresos hasta 22.090 millones de dólares, un 9% por encima de los del tercer trimestre del año anterior.

Con todo ello, el beneficio por acción se situó en 1.81 dólares, frente a los 1.51 dólares del periodo comparable.

La consejera delegada de la entidad, Jane Fraser, destaca en una nota que Citi está generando un rendimiento comercial "más sólido trimestre tras trimestre y mejorando nuestra rentabilidad".

"Las inversiones en nuevos productos, activos digitales e inteligencia artificial (IA) están impulsando la innovación y la mejora de las capacidades en toda la franquicia", resalta en el comunicado.

