Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex

Citi, el gigante financiero estadounidense, rechazó la oferta por parte de Grupo México para comprar Banamex.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta.

"Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", dijo en un breve comunicado.

Germán Larrea, presidente de Grupo México, y el empresario Fernando Chico Pardo.

Citi mantiene venta de 25% de Banamex a Chico Pardo

Con este anuncio, Citi se mantiene con la venta de 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien se queda como accionista mayoritario de cara a la Oferta Pública Inicial (OPI) que realizará el banco estadounidense para vender el 75% restante del Banco Nacional de México.

El viernes pasado, Grupo México presentó una oferta no vinculante para adquirir 100% de Banamex, movimiento que sorprendió al mercado y que este lunes provocó una caída de más de 15% en el precio de la acción del conglomerado propiedad de Germán Larrea.

En respuesta, el martes Grupo México explicó que la posible operación no requeriría aumentar la deuda de la firma, además de que ya contaba con un grupo de inversionistas para realizar la operación, dando a Citi un plazo de 10 días para responder a su oferta.

“Grupo México no contemplaría incrementar su oferta por el 100% de las acciones que hoy ya es superior a la ya anunciada por Citigroup por tan solo el 25%. La experiencia de Grupo México en negocios y actividades de alto valor y con visión a largo plazo, en las que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones”, explicó la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

