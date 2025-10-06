La oferta por parte de Grupo México para adquirir 100% de Banamex, si bien es mayor en un 7% a lo acordado por Fernando Chico Pardo con Citi, resulta poco atractiva, tanto para el empresario como para el gigante financiero estadounidense, dijo en un análisis Vector.

“Consideramos que la mejora en la oferta de Grupo México sería poco atractiva para Chico Pardo debido a la expectativa de una mejora en la rentabilidad para el grupo financiero por la potencial generación de ahorros y eficiencias que se espera se implementen una vez realizada la desinversión total de Citi”, dijo Vector.

El pasado viernes, Grupo México, de Germán Larrea, propuso que si Fernando Chico Pardo decidiera mantenerse con el 25% de la compra de Banamex, se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado en la transacción.

Para el caso de Citi, Vector dijo que podría tener la expectativa de que en caso de realizar la venta del 75% del capital restante del grupo financiero por medio de una oferta pública inicial, la valuación implícita conocida de la empresa con base en la oferta ya aceptada de Fernando Chico Pardo podría revaluarse con una probabilidad relativamente alta debido a un gran interés del mercado por la colocación de una empresa relevante en el sector financiero mexicano.

De acuerdo con el análisis de Vector, la oferta de Grupo México por 25% de Banamex es un 7% más alta que la de Fernando Chico Pardo, sumando 44 mil 890 millones de pesos, lo que representa un aumento de 2 mil 890 millones de pesos.

Vector estimó que a partir de la oferta de Grupo México, el valor total de Banamex a precios de mercado serían de 168 mil millones de pesos, unos 9 mil 156 millones de dólares.

Oferta de Grupo México por Banamex pega a acciones de empresa de Germán Larrea.

Este lunes, las acciones de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron una caída de 15%, en reacción a su oferta por adquirir a Banamex.

“Consideramos que la fuerte baja que registra el precio de la acción en estos momentos es producto del descuento por conglomerado que implícitamente está incorporando el mercado por la potencial incorporación de una subsidiaria financiera dentro de un grupo minero. Adicionalmente, el mercado incorpora también los efectos de una compra apalancada o, eventualmente, una dilución accionaria por la probabilidad de una colocación primaria de acciones de Grupo México en el mercado para hacer frente a una adquisición de gran tamaño como sería la del Grupo Financiero Banamex”, dijo Vector.

