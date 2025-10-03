Grupo México realizó una oferta vinculante, con términos más atractivos para Citi, hasta por el 100% de Grupo Financiero Banamex.

“Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano”, dijo la firma propiedad de Germán Larrea en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En breve más información...

