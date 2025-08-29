Aunque la estimación oficial sugiere que estamos en los niveles más bajos de pobreza en décadas, esta reducción no podrá mantenerse si no hay crecimiento económico, afirmaron expertos.

En la videoconferencia “De los datos a las acciones efectivas, desarrollo con equidad en un país de contrastes”, que organizó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, especialistas explicaron que, si bien aumentaron los ingresos de las personas, no mejoraron las condiciones de educación, salud y seguridad social.

El presidente ejecutivo de la organización, Rogelio Gómez Hermosillo, dijo que “se redujo la pobreza, pero se mantienen las desigualdades, porque los hogares de menor ingreso tienen 3.5 veces más carencias en salud que los de mayor ingreso”.

En tanto que, en materia educativa, los hogares de menor ingreso tienen 8.5 veces más rezago educativo que los de mayor ingreso, en tanto que, en materia de seguridad social, nueve de cada 10 hogares de bajo ingreso no cuentan con ello.

La directora de la División de Estudios Sociales e Investigadora del EQUIDE de la Universidad Iberoamericana, Graciela Teruel, dijo que “lo que impactó a la reducción de la pobreza fueron los ingresos laborales y la política laboral difícilmente podrá ayudar a la reducción de la pobreza si no hay crecimiento económico”.

Comentó que el ingreso por programas sociales creció 223%, pero menos del 4% del ingreso de los hogares.

Pobreza en México. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.

Programa social para adultos mayores, el gasto más importante

El programa de adultos mayores es el gasto más importante, sin embargo, la política gubernamental no se enfoca únicamente a los sectores de más bajos ingresos, porque se entregan muy parecidos los gastos a los deciles de mayores ingresos como a los de menores ingresos.

El problema es que “los programas destinados a becas, son muy marginales”, porque los recursos destinados a la siguiente generación, a los jóvenes, se han reducido drásticamente, estamos apostando a los adultos mayores dejando de atender a la población joven de la siguiente generación”.

Añadió que “sin gastar más solamente dando los recursos de hoy recibe el 20% más rico al 20% más pobre bajaríamos la pobreza extrema por ingreso de 9.3% a 8.5%”.

En su turno, el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Guillermo Cejudo, dijo que aunque subieron los ingresos de la población, estos se tienen que destinar a servicios de salud y educación.

Por otra parte, comentó que se tiene que pensar en políticas públicas diferenciadas porque no se puede pensar que una política tendrá el mismo efecto en un estado y en otro.

