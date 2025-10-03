Tras la propuesta de Grupo México, de Germán Larrera, para comprar Banamex, Citi respondió y aseguró que ellos no han recibido ninguna oferta, pero de hacerlo la valorarán.

"Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado", afirmó a través de un comunicado.

Además, señaló que de recibir una oferta, "la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta".

En breve más información...

Lee también Compra de 25% de Banamex por Fernando Chico, sin impacto en calificaciones: Fitch Ratings

Lee también Venta de Banamex dejará jugosa recaudación, prevén

Lee también Propuesta de Germán Larrea para comprar Banamex desata reacciones; "¿duelo de magnates?", cuestiona Mario Maldonado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro