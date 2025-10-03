Más Información
Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala
Citi responde a oferta de compra de Banamex por Grupo México; no se ha recibido una propuesta oficial, dice
Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice
Alcaldía Cuauhtémoc suspende evento en inmueble donde se encontraban alrededor de mil 200 jóvenes; no había condiciones de seguridad
Tras la propuesta de Grupo México, de Germán Larrera, para comprar Banamex, Citi respondió y aseguró que ellos no han recibido ninguna oferta, pero de hacerlo la valorarán.
"Seguimos comprometidos con maximizar el valor total de Banamex para nuestros accionistas, y el acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado", afirmó a través de un comunicado.
Además, señaló que de recibir una oferta, "la revisaremos de manera responsable y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta".
