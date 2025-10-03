Más Información

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Citi responde a oferta de compra de Banamex por Grupo México; no se ha recibido una propuesta oficial, dice

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Alcaldía Cuauhtémoc suspende evento en inmueble donde se encontraban alrededor de mil 200 jóvenes; no había condiciones de seguridad

Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno; presenta "Los primeros 365 días, la transformación avanza"

Luego que se dio a conocer la oferta de Germán Larrea, dueño de Grupo México, para adquirir el 100% de Banamex, el periodista llamó a esta propuesta un "duelo de magnates".

Esto, porque el dueño de Banamex, , es el octavo hombre más rico de México, y quien hizo oferta es el segundo más rico.

"Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, le dice a Fernando Chico Pardo, el octavo, que la oferta por Banamex es a billetazos y que va por el 100%, no solo por el 25%. Duelo de magnates", escribió en redes sociales.

Además, Maldonado cuestionó "¿y Citi a quién quiere vender y cómo?".

"Si no vende al mejor postor habrá problemas con los shareholders", señaló.

