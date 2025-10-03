Luego que se dio a conocer la oferta de Germán Larrea, dueño de Grupo México, para adquirir el 100% de Banamex, el periodista Mario Maldonado llamó a esta propuesta un "duelo de magnates".

Esto, porque el dueño de Banamex, Fernando Chico Pardo, es el octavo hombre más rico de México, y quien hizo oferta es el segundo más rico.

"Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, le dice a Fernando Chico Pardo, el octavo, que la oferta por Banamex es a billetazos y que va por el 100%, no solo por el 25%. Duelo de magnates", escribió en redes sociales.

Además, Maldonado cuestionó "¿y Citi a quién quiere vender y cómo?".

"Si no vende al mejor postor habrá problemas con los shareholders", señaló.

