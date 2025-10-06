La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponderá al grupo financiero Citi informar sobre la nueva oferta de compra de Banamex, luego de que en meses recientes se anunciara un acuerdo preliminar con un empresario mexicano.

"Con la reciente oferta de compra de Banamex por parte del empresario mexicano, Germán Larrea, la decisión está en el campo de Citi", señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal fue breve al referirse al tema y señaló que la decisión final recae en la institución estadounidense.

“Tendrá que evaluar Citi. Hizo una publicación sobre un acuerdo que se anunció hace unos días, y hasta que lo presenten tendrá que evaluarlo”, comentó sin ofrecer más detalles.

El proceso de venta de Banamex, anunciado por Citigroup desde 2022, ha sido uno de los movimientos financieros más relevantes del país. En mayo pasado, la empresa informó haber alcanzado un principio de acuerdo con el empresario mexicano Germán Larrea, propietario de Grupo México, para concretar la adquisición de la banca de consumo y empresarial del histórico banco.

No obstante, hace una semanas se hizo público que Fernando Chico Pardo adquirió participación del 25% de las participaciones del banco.

