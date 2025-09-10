NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Miami. La NASA afirmó este miércoles que ha descubierto posibles signos de vida en el pasado en Marte en una muestra de roca recopilada por el róver Perseverance en el planeta rojo.

"Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", dijo en una rueda de prensa Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Nicola Fox.

"Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que estuvo allí hace miles de millones de años", agregó la doctora, mostrando una fotografía de los supuestos signos de vida en Marte.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc