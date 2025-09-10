Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

¿A qué hora habrá lluvias fuertes en CDMX este 10 de septiembre?

Miami. La afirmó este miércoles que ha descubierto posibles signos de vida en el pasado en en una muestra de roca recopilada por el róver Perseverance en el planeta rojo.

"Este hallazgo de nuestro increíble es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", dijo en una rueda de prensa Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Nicola Fox.

"Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de Y eso habría sido algo que estuvo allí hace miles de millones de años", agregó la doctora, mostrando una fotografía de los supuestos signos de vida en Marte.

