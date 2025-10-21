Más Información

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

El consejero de Seguridad Nacional israelí, , fue destituido el martes por el primer ministro , anunció el funcionario saliente.

"El primer ministro Netanyahu me informó hoy de su intención de nombrar a un nuevo jefe del ", declaró Hanegbi a AFP, añadiendo que, por lo tanto, su mandato finalizaba "hoy".

"El terrible fallo del 7 de octubre, en el que tuve parte, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para garantizar que se extraigan las lecciones necesarias y ayudar a restablecer la confianza quebrantada", añadió Hanegbi.

Dos años después del ataque sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la , el gobierno de Netanyahu aún no ha establecido una comisión nacional de investigación sobre las causas de ese fracaso en materia de seguridad.

La oposición lo acusa de hacer todo lo posible para impedir la creación de dicha estructura.

La oficina del primer ministro publicó un comunicado agradeciendo a Hanegbi "por su servicio como jefe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) durante los últimos tres años", y deseándole "mucho éxito en el resto de su trayectoria".

Exdiputado del Likud, el partido de Netanyahu, y varias veces ministro, Tzachi Hanegbi había sido nombrado en ese cargo a comienzos de 2023.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, Netanyahu también destituyó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y al jefe del Shin Bet (seguridad interior), Ronen Bar, en medio de profundas divergencias.

