Washington.- El titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles que el Comando Sur de Estado Unidos realizó otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el Pacífico Oriental, eliminando a los tres tripulantes y comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.
"Estos ataques continuarán, día trás día" dijo Hegseth en su cuenta oficial de Truth y agregó que no se trata de "simples narcotraficantes" sino de el "Al Qaeda" de "nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia".
El secretario aseguró que el ataque fue autorizado por el presidente, Donald Trump, y que la nave destruída habia sido identificada por la inteligencia por su supuesto "involucramiento en el contrabando de ilícitos".
Durante el ataque, el segundo anunciado en menos de 24 horas el Pacífico cerca de las costas Colombianas, tres tripulantes fueron asesinados de acuerdo con la información difundida con el titular del Departamento de Guerra.
Lee también Trump dice que Petro es un "matón" y un "mal tipo" que fabrica "muchas drogas"
Este sería el noveno ataque conocido del Ejército estadounidense a narcolanchas y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, - en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, como parte de la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.
Donald Trump quitara cualquier ayuda a Colombia
En ese contexto, Trump ordenó este miércoles cortar toda ayuda económica y subsidio a Colombia y calificó al líder de Bogotá, Gustavo Petro, como "es un matón, es un mal tipo que produce mucha droga".
El mandatario adelanto que su Administración considera realizar ataques dirigidos a objetivos en tierra, sin precisar el territorio, porque a su criterio ahora las drogas están llegando vía terrestre y dijo que informará al Congreso si realizan este tipo de operativos.
