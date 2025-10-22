Más Información

Dan sólo 44 años de cárcel al "pozolero" del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió "Brother Wang" en objetivo de EU

México y EU anunciarán acuerdos en migración, drogas y T-MEC en noviembre: subsecretario de Comercio

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz; hablan del futuro de la IA

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Donovan "N", implicado en el asesinato del abogado David Cohen, es vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho

Desplegarán un operativo especial de seguridad en la Línea 9 del Metro durante el evento de Fórmula 1

Washington.- El titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles que el Comando Sur de Estado Unidos realizó otro "ataque cinético letal" contra una en el Pacífico Oriental, eliminando a los tres tripulantes y comparó a los supuestos con el grupo terrorista Al Qaeda.

"Estos ataques continuarán, día trás día" dijo Hegseth en su cuenta oficial de Truth y agregó que no se trata de "simples narcotraficantes" sino de el "Al Qaeda" de "nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia".

El secretario aseguró que el ataque fue autorizado por el presidente, Donald Trump, y que la nave destruída habia sido identificada por la inteligencia por su supuesto "involucramiento en el contrabando de ilícitos".

Durante el ataque, el segundo anunciado en menos de 24 horas el Pacífico cerca de las costas Colombianas, tres tripulantes fueron asesinados de acuerdo con la información difundida con el titular del Departamento de Guerra.

aptura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de Truth Social (@realDonaldTrump) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra un ataque del Ejército estadounidense a una lancha en el Caribe. Foto: EFE
Este sería el noveno ataque conocido del Ejército estadounidense a narcolanchas y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, - en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, como parte de la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

Donald Trump quitara cualquier ayuda a Colombia

En ese contexto, Trump ordenó este miércoles cortar toda ayuda económica y subsidio a Colombia y calificó al líder de Bogotá, Gustavo Petro, como "es un matón, es un mal tipo que produce mucha droga".

El mandatario adelanto que su Administración considera realizar ataques dirigidos a objetivos en tierra, sin precisar el territorio, porque a su criterio ahora las drogas están llegando vía terrestre y dijo que informará al Congreso si realizan este tipo de operativos.

