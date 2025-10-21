Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Washington.- El presidente estadounidense, , dijo este martes con respecto al aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no quiere "una reunión desperdiciada", en referencia a las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev.

"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser cuestionado por periodistas en la acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.

Lee también

"Vayan a la línea de batalla. A las líneas del campo de batalla. Y se retiran y regresan a casa, y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente", dijo el republicano durante un acto en la oficina presidencial estadounidense para celebrar la festividad india del Diwali.

El magnate aseguró que notificará públicamente nuevos avances en este terreno "en los próximos dos días" ya que, según él, "están sucediendo muchas cosas" en el frente diplomático.

La Casa Blanca confirmó hoy mismo que el encuentro entre Trump y Putin previsto en Budapest para finales de octubre no tendrá lugar en un "futuro inmediato".

Lee también

El anuncio llegó tras una llamada mantenida entre el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y también días después de un bronco encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la que el líder estadounidense trató aparentemente de que Kiev aceptara las condiciones de Moscú para un alto el fuego.

No obstante, Trump mantuvo hoy el optimismo diciendo: "Creo que Putin quiere que (la guerra) termine, y creo que Zelensky quiere que termine y yo pienso que va a terminar"

Durante el evento de hoy, en el que participaron destacados miembros de la comunidad india en E, Trump también volvió a insistir en que Delhi se ha comprometido a dejar de comprar crudo ruso de manera paulatina y que así se lo aseguró hoy mismo en una llamada telefónica el presidente indio, Narendra Modi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025 ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO. Foto: Canva / SAT

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO?

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA

AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos 2025: Nuevas preguntas, dificultad y qué cambió

Canadá. iStock/ Julia Dorian

¿Esperarías hasta 50 años? Requisitos para obtener la residencia permanente de Canadá por vía humanitaria

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS. Foto iStock / siete solar

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS