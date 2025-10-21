Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes con respecto al aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no quiere "una reunión desperdiciada", en referencia a las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev.

"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser cuestionado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.

"Vayan a la línea de batalla. A las líneas del campo de batalla. Y se retiran y regresan a casa, y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente", dijo el republicano durante un acto en la oficina presidencial estadounidense para celebrar la festividad india del Diwali.

El magnate aseguró que notificará públicamente nuevos avances en este terreno "en los próximos dos días" ya que, según él, "están sucediendo muchas cosas" en el frente diplomático.

La Casa Blanca confirmó hoy mismo que el encuentro entre Trump y Putin previsto en Budapest para finales de octubre no tendrá lugar en un "futuro inmediato".

El anuncio llegó tras una llamada mantenida entre el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y también días después de un bronco encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la que el líder estadounidense trató aparentemente de que Kiev aceptara las condiciones de Moscú para un alto el fuego.

No obstante, Trump mantuvo hoy el optimismo diciendo: "Creo que Putin quiere que (la guerra) termine, y creo que Zelensky quiere que termine y yo pienso que va a terminar"

Durante el evento de hoy, en el que participaron destacados miembros de la comunidad india en E, Trump también volvió a insistir en que Delhi se ha comprometido a dejar de comprar crudo ruso de manera paulatina y que así se lo aseguró hoy mismo en una llamada telefónica el presidente indio, Narendra Modi.

desa/mgm