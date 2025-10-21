Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Pemex repara ducto tras derrame de hidrocarburo en Veracruz; fue afectado por las lluvias, dice

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Un hombre que fue indultado por el presidente, , tras asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021 ha sido detenido este martes por amenazar de muerte al líder demócrata de la , Hakeen Jeffries.

El detenido es Christopher Moyhihan, de 34 años, bajo acusaciones de un delito grave por realizar una "" contra Jeffries, de acuerdo con la Policía estatal de Nueva York.

Moynihan habría escrito en sus redes "Hakeem Jeffries dará un discurso en unos días en Nueva York. No puedo permitir que este terrorista viva". "Aunque me odien, debe ser eliminado", añadió.

Jeffries habló en un almuerzo en el Club Económico de Nueva York el lunes acerca del cierre de Gobierno y durante el acto responsabilizó a los republicanos de no facilitar un acuerdo para poner fin a la suspensión administrativa.

Los archivos judiciales señalan que el acusado se encontraba en libertad condicional porque Trump lo indultó por completo el 20 de enero pasado por su papel en los disturbios del Capitolio.

De acuerdo con los fiscales encargados de la investigación de los disturbios del 6 de enero, Moynihan fue de los primeros alborotadores en entrar al Capitolio y alentó a los demás manifestantes a ingresar al recinto además de gritar consignas contra el demócrata Joe Biden, vencedor de los comicios presidenciales de noviembre de 2020, los cuales Trump y los asaltantes consideraron fraudulentos.

