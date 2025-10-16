La Justicia de Estados Unidos presentó este jueves la primera acusación por terrorismo vinculada con el movimiento 'Antifa' contra dos individuos señalados por atacar un centro de detención para migrantes en Texas el pasado mes de julio.

Los cargos, presentados en el distrito Norte de Texas, llegan menos de un mes después de que el presidente Donald Trump señaló a este movimiento como una "organización terrorista", y se enmarcan en un esfuerzo de varias agencias del gobierno por identificar e investigar a individuos o grupos afiliados con la izquierda.

"El FBI arrestó a extremistas violentos y anarquistas, alineados con Antifa y les imputó cargos por terrorismo por primera vez", señaló el director la agencia, Kash Patel, en su cuenta de la plataforma X, "nadie puede herir a las fuerzas del orden".

Lee también Tribunal de apelaciones confirma suspensión del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Kash Patel, elegido por el presidente Donald Trump para ser director del FBI. Foto: de J. Scott Applewhite/ AP/ Archivo

El Gobierno señala a Cameron Arnold y Zachary Evetts, ambos arrestados poco después del ataque contra el centro de detención de Praireland, a las afueras de Dallas, por un cargo de "dar apoyo material a terroristas", tres de intento de asesinato a un agente del Gobierno y otros tres por disparar un arma de fuego durante un acto de violencia.

De ser encontrados culpables, los dos acusados se enfrentan a un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

En el documento judicial, el Gobierno asegura que estos dos individuos formaron parte de un grupo de unas 10 personas que "planearon" un ataque contra este centro de detención.

Lee también Así es el Tomahawk, misil de crucero que Rusia no quiere que EU entregue a Ucrania

En el incidente, que tuvo lugar en la noche del 4 de julio, las personas acusadas pintaron graffitis y dispararon fuegos artificiales contra las instalaciones.

Cuando varios agentes del orden, tanto trabajadores del centro como policías locales, acudieron para responder, hubo un intercambio de disparos en el que resultó herido un agente policía en el cuello, según recoge el documento judicial.

El Gobierno asegura que los dos acusados formaban parte de una "célula" de Antifa en el Norte de Texas y describe al movimiento como una "organización militante formada por redes de individuos y pequeños grupos que se adscriben a una ideología anarquista revolucionaria o marxista".

Lee también Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

El presidente Donald Trump, sosteniendo la nota que le entregó el secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Washington. Foto: AP/Archivo

En concreto, los documentos judiciales aseveran que las personas involucradas en el ataque, estaban "fuertemente armadas", incluyendo con rifles de asalto AR-15. Al menos otras 12 personas han sido detenidas y acusadas por la Justicia y en relación al incidente, incluyendo un ex-marine, Benjamin Hanil Song.

El pasado mes de septiembre, Trump firmó un decreto presidencial señalado a Antifa como una "organización terrorista", sin embargo, no está claro cómo podrá aplicarse esta decisión, ya que no existe una ley de terrorismo doméstico en EE.UU. que permita designar a un grupo como tal.

Lee también Tifón Halong deja estragos en Alaska; evacúan a cientos de personas y hay 2 desparecidas

Y es que, Antifa no es una organización formal y estructurada, pese a que el Gobierno la ha señalado como tal, según han señalado señalan organismos expertos en discurso de odio como Southern Poverty Law Center (SPLC, en inglés).

El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., un instituto no partidista de la Biblioteca del Congreso señala que Antifa, que viene de 'antifascismo', es un movimiento "descentralizado, formados por grupos independientes y personas afines" con principios que pueden "reflejar ideas del anarquismo, el socialismo o el comunismo".

En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, aseguró incluso que se trata de una "ideología" y no de un grupo organizado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm