Cientos de residentes de aldeas remotas en están siendo evacuados por aire después de que una azotara sus comunidades bajas durante el fin de semana, destruyendo hogares y matando al menos a una persona. Otras dos personas están desaparecidas.

En uno de los puentes aéreos más significativos en la historia de Alaska, cientos de personas estaban siendo trasladadas a unos 800 kilómetros (500 millas) a Anchorage, después de que un refugio en la ciudad central regional de Bethel se llenara con docenas de evacuados.

Tifón Halong: Lo que hay que saber sobre la tormenta y el esfuerzo de evacuación en curso:

¿Qué sucedió?

Los remanentes del trajeron un récord de marejada ciclónica al oeste de Alaska el domingo, devastando las pequeñas aldeas costeras de Kipnuk y Kwigillingok, donde el agua creció más de 1,8 metros (6 pies) por encima de la línea más alta de la marea normal.

En Kwigillingok, la rescató a dos docenas de personas de sus hogares después de que las estructuras flotaran hacia el mar en aguas altas. Ella Mae Kashatok, de 67 años, fue encontrada muerta en Kwigillingok, y las autoridades el lunes por la noche suspendieron la búsqueda de dos hombres (Chester Kashatok, de 41 años, y Vernon Pavil, de 71) después de que su hogar fuera arrastrado.

El jueves, las autoridades informaron que 121 hogares fueron destruidos en Kipnuk, pero todas las personas han sido localizadas.

En esta fotografía proporcionada por el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa, el personal de rescate de la Guardia Nacional Aérea de Alaska realiza una misión de búsqueda y rescate en Kipnuk, Alaska, el lunes 13 de octubre de 2025. Foto: AP
En esta fotografía proporcionada por el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa, el personal de rescate de la Guardia Nacional Aérea de Alaska realiza una misión de búsqueda y rescate en Kipnuk, Alaska, el lunes 13 de octubre de 2025. Foto: AP

¿Quién vive en la zona afectada?

Las aldeas de Kipnuk y Kwigillingok están cerca del mar de Bering y tienen una población total de alrededor de mil personas, casi todas las cuales se identifican como o indios americanos, según datos de la Oficina del Censo.

Están fuera del sistema principal de y son accesibles en esta época del año solo por agua o por aire.

Un video de Kipnuk muestra una casa flotando mientras las personas en tierra hablan Yup'ik, el principal de los idiomas nativos de Alaska. Hay alrededor de 10 mil hablantes del idioma en 68 aldeas en el suroeste de Alaska.

¿Cómo va el esfuerzo de evacuación?

Las autoridades indicaron que hay alrededor de mil 600 personas en 13 refugios que se han establecido en el delta del Yukón-Kuskokwim en el suroeste de Alaska. Esperan que los evacuados puedan ser trasladados a habitaciones de hotel o dormitorios.

Unos 300 evacuados fueron trasladados a el miércoles, a unos 800 kilómetros (500 millas) al este de las aldeas afectadas, según el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos del estado. Iban al Alaska Airlines Center, un complejo deportivo y de eventos con espacio para unas 400 personas, dijeron las autoridades.

El refugio en Bethel, que se estableció en un arsenal de la , ya enfrentaba dificultades, con el suministro de alimentos "casi agotado", señalaron funcionarios de emergencia en una sesión informativa el jueves. La Corporación de Salud de Yukón Kuskokwim advirtió el miércoles que el refugio en el arsenal tendría que cerrar.

Este documento de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), publicado el 9 de octubre de 2025, muestra una imagen satelital de Himawari del tifón Halong (abajo) acercándose al archipiélago de Izu, al sur de Tokio. Foto: AFP
Este documento de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), publicado el 9 de octubre de 2025, muestra una imagen satelital de Himawari del tifón Halong (abajo) acercándose al archipiélago de Izu, al sur de Tokio. Foto: AFP

¿Qué tan difícil será reconstruir?

Las evaluaciones de daños aún están en curso, pero los expertos dicen que las comunidades más afectadas enfrentan una situación grave.

La mayoría de los materiales de construcción necesitarán ser o agua, y con el invierno acercándose rápidamente, el tiempo se está agotando.

Los funcionarios de emergencia indicaron que algunas casas no podrán ser reparadas y son inseguras para regresar, incluso con reparaciones de emergencia.

