Taipei. El rompimiento de una barrera lacustre en Taiwán mató a 14 personas y dejó 30 desaparecidos, tras el paso del supertifón Ragasa por la isla, informó el gobierno el miércoles.

"A las 07:00 locales (del miércoles en la región) se confirmaron 14 personas muertas y 18 se reportan como heridas", indicó Lee Kuan-ting, oficial de prensa del gobierno del condado de Hualien.

"Treinta desaparecidos es la cifra de anoche, divulgada por la Agencia Nacional de Bomberos, y nuestros equipos continúan la búsqueda", agregó.

El Gobierno había reportado inicialmente dos muertos y tres desaparecidos por el suceso.

El cuerpo de bomberos local explicó que, de las 14 víctimas mortales, la mayoría eran ancianos que vivían en la planta baja de los edificios de Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.

Según las autoridades locales, el desbordamiento del lago se produjo entre las 14:50 y 16:30 horas (06:50 y 08:30 GMT) del martes, cuando la presa natural del afluente del arroyo Matai’an cedió y liberó un gran caudal de agua cargada de lodo y escombros.

Super Typhoon #Ragasa continued to batter Hong Kong on Wednesday morning as the T10 signal remained in force. Full coverage: https://t.co/0bwt1ME8Pe pic.twitter.com/M3XkcTULaX — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) September 24, 2025

La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta el nivel de los tejados en algunas zonas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramándose a tejados y vehículos para esperar auxilio mientras el agua cubría amplias áreas del municipio.

Horas antes, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido en una reunión que el lago natural del arroyo, situado en la vecina localidad de Wanrong, podría desbordarse, lo que llevó a ordenar evacuaciones, limpiar el cauce y reforzar la vigilancia.

El condado de Hualien se encuentra entre los más golpeados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla emitió alertas por "lluvias extremadamente torrenciales" -el nivel máximo de aviso- para este miércoles en Hualien y en el vecino condado de Taitung.

