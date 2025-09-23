Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

México espera respuesta por asesinato de Silverio Villegas durante detención del ICE en Chicago, EU

México espera respuesta por asesinato de Silverio Villegas durante detención del ICE en Chicago, EU

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Explosión en Iztapalapa: gobierno federal hace obligatorio uso de GPS y código QR en pipas gaseras

Explosión en Iztapalapa: gobierno federal hace obligatorio uso de GPS y código QR en pipas gaseras

Fiscalía capitalina colabora con su homóloga del Edomex para esclarecer asesinato de colombianos DJ B King y DJ Regio Clown

Fiscalía capitalina colabora con su homóloga del Edomex para esclarecer asesinato de colombianos DJ B King y DJ Regio Clown

Brugada anuncia modificaciones al reglamento de tránsito para regular circulación de pipas y transporte de material peligroso

Brugada anuncia modificaciones al reglamento de tránsito para regular circulación de pipas y transporte de material peligroso

Taipei. El rompimiento de una barrera lacustre en mató a 14 personas y dejó 30 desaparecidos, tras el paso del supertifón Ragasa por la isla, informó el gobierno el miércoles.

"A las 07:00 locales (del miércoles en la región) se confirmaron 14 personas muertas y 18 se reportan como heridas", indicó Lee Kuan-ting, oficial de prensa del gobierno del condado de .

"Treinta desaparecidos es la cifra de anoche, divulgada por la Agencia Nacional de Bomberos, y nuestros equipos continúan la búsqueda", agregó.

Lee también

El Gobierno había reportado inicialmente dos muertos y tres desaparecidos por el suceso.

El cuerpo de bomberos local explicó que, de las 14 víctimas mortales, la mayoría eran ancianos que vivían en la planta baja de los edificios de Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.

Según las autoridades locales, el desbordamiento del lago se produjo entre las 14:50 y 16:30 horas (06:50 y 08:30 GMT) del martes, cuando la presa natural del afluente del arroyo Matai’an cedió y liberó un gran caudal de agua cargada de lodo y escombros.

La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta el nivel de los tejados en algunas zonas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramándose a tejados y vehículos para esperar auxilio mientras el agua cubría amplias áreas del municipio.

Lee también

Horas antes, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido en una reunión que el lago natural del arroyo, situado en la vecina localidad de Wanrong, podría desbordarse, lo que llevó a ordenar evacuaciones, limpiar el cauce y reforzar la vigilancia.

El condado de Hualien se encuentra entre los más golpeados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla emitió alertas por "lluvias extremadamente torrenciales" -el nivel máximo de aviso- para este miércoles en Hualien y en el vecino condado de Taitung.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto? Foto: INAPAM / Adobe

INAPAM dará aguinaldo a adultos mayores de 60 años. ¿Quiénes recibirán pago y de cuánto?

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra? Adobe

Cambia límite de transferencias bancarias: ¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra?

TSA. Foto: AP

Así es la tecnología de comparación facial que debes pasar en aeropuertos de Estados Unidos

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Citas de visa. iStock/ AaronAmat

¿Cómo vestir para la entrevista de visa americana? Prendas que nunca deberías usar