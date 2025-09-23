Más Información
Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa
Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático
Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI
Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal
Comerciantes piden hacer públicas las tarifas para negocios que reproducen música grabada o en vivo; buscan evitar extorsiones
Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes
Fiscalía capitalina colabora con su homóloga del Edomex para esclarecer asesinato de colombianos DJ B King y DJ Regio Clown
Taipei. El rompimiento de una barrera lacustre en Taiwán mató a 14 personas y dejó 30 desaparecidos, tras el paso del supertifón Ragasa por la isla, informó el gobierno el miércoles.
"A las 07:00 locales (del miércoles en la región) se confirmaron 14 personas muertas y 18 se reportan como heridas", indicó Lee Kuan-ting, oficial de prensa del gobierno del condado de Hualien.
"Treinta desaparecidos es la cifra de anoche, divulgada por la Agencia Nacional de Bomberos, y nuestros equipos continúan la búsqueda", agregó.
Lee también 19S: ¿Cómo suena la alerta sísmica en otras partes del mundo?
El Gobierno había reportado inicialmente dos muertos y tres desaparecidos por el suceso.
El cuerpo de bomberos local explicó que, de las 14 víctimas mortales, la mayoría eran ancianos que vivían en la planta baja de los edificios de Guangfu, el municipio más afectado por las inundaciones.
Según las autoridades locales, el desbordamiento del lago se produjo entre las 14:50 y 16:30 horas (06:50 y 08:30 GMT) del martes, cuando la presa natural del afluente del arroyo Matai’an cedió y liberó un gran caudal de agua cargada de lodo y escombros.
La riada destruyó el puente sobre el arroyo e inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta el nivel de los tejados en algunas zonas.
Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramándose a tejados y vehículos para esperar auxilio mientras el agua cubría amplias áreas del municipio.
Lee también China refuerza alertas por la inminente llegada del tifón Podul tras su paso por Taiwán; podría tocar tierra este miércoles
Horas antes, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido en una reunión que el lago natural del arroyo, situado en la vecina localidad de Wanrong, podría desbordarse, lo que llevó a ordenar evacuaciones, limpiar el cauce y reforzar la vigilancia.
El condado de Hualien se encuentra entre los más golpeados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.
La Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla emitió alertas por "lluvias extremadamente torrenciales" -el nivel máximo de aviso- para este miércoles en Hualien y en el vecino condado de Taitung.
“Nada grave”: Agente que mató a migrante mexicano tras ser arrastrado por éste dice sus heridas fueron "menores"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mgm