Este mes se conmemoran los sismos 19-Septiembre (19-S), tanto de 1985 como de 2017. Un día antes del Simulacro Nacional, otras regiones del mundo reportaron actividad sísmica, como en Rusia donde se reportó un temblor de 7.8 y otro de 6.1 en la isla de Indonesia.

La alerta sísmica es una herramienta que brinda unos segundos o minutos de anticipación antes de que un sismo cause sus mayores efectos, permitiendo a las personas tomar medidas de protección personal y así reducir el riesgo de lesionarse o fallecer y minimizar daños materiales.

Su importancia no solamente se sitúa en la Ciudad de México, sino que también otros países cuentan con mecanismos similares para advertir a la población.

Recientemente, EL UNIVERSAL publicó sobre la importancia de estos sistemas en el mundo y que pueden salvar miles de vidas. Funcionan a través de sensores que detectan movimiento en las placas tectónicas y notifican de inmediato a a las personas dentro del umbral de vibración.

A lo largo del mundo existen diversos EEWS, consolidados y en desarrollo, aunque entre los más reconocidosestán los sistemas de países como México, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Turquía y Chile. Aquí te contamos y cómo suenan en otras latitudes a nivel mundial.

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Foto: EFE

¿Cómo se suena la alerta sismíca en otros países?

Japón

El país asiático tiene uno de las alertas más avanzadas del mundo llamada J-Alert, ya que, históricamente los terremotos han sido un problema constante en la isla. Es por esto que invierte continuamente en tecnología para detectar y alertar con anticipación sobre sismos a los habitantes.

La conocida como "J-Alert" suena así:

Estados Unidos

En California es uno de los estados que cuenta con alertado, el Sistema de Alerta Sísmica de California (conocido como Cal-Alert) y advierte a través de mensajes SMS.

Al ser costa, únicamente escucha las sirenas cuando existe una amenaza de tsunami posterior.

Stinson Beach residents stand above the Pacific Ocean as a tsunami warning siren sounds after earthquake near California/Oregon border on December 5, 2024. @sfchronicle video by @ScottStrazzante pic.twitter.com/VtKq0DdnTa — Scott Strazzante (@ScottStrazzante) December 5, 2024

Taiwán

La alerta de Taiwán avisa a la población por medio de televisión, radio y notificación celular con un sonido característico de mayor volúmen.

La leyenda que aparece para alertar sobre sismo es así:

Taiwan news anchor keeps her composure during 7.5 earthquake, keeps reporting as things fall from the ceiling on set. pic.twitter.com/pwD3SZ0Jgx — ѕαи∂уx̷ (@ThengaChutneyy) April 3, 2024

Chile

En el país sudamericano, que al igual que Japón, históricamente los terremotos han sido un problema constante, la alerta sísmica está implementada en todo el país y es conocido como “ShakeAlert”.

Así suena la alerta en las sirenas cuando existe una amenaza de tsunami posterior:

WATCH: Tsunami warning in southern Chile after 7.4-magnitude earthquake. Coastal areas being evacuated pic.twitter.com/sJc9afJW4r — BNO News Live (@BNODesk) May 2, 2025

