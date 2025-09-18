Más Información

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Este mes se conmemoran los sismos 19-Septiembre (19-S), tanto de 1985 como de 2017. Un día antes del Simulacro Nacional, otras regiones del mundo reportaron actividad sísmica, como en Rusia donde se reportó un temblor de 7.8 y otro de 6.1 en la isla de Indonesia.

La alerta sísmica es una herramienta que brinda unos segundos o minutos de anticipación antes de que un sismo cause sus mayores efectos, permitiendo a las personas tomar medidas de protección personal y así reducir el riesgo de lesionarse o fallecer y minimizar daños materiales.

Su importancia no solamente se sitúa en la Ciudad de México, sino que también otros países cuentan con mecanismos similares para advertir a la población.

Recientemente, publicó sobre la y que pueden salvar miles de vidas. Funcionan a través de sensores que detectan movimiento en las placas tectónicas y notifican de inmediato a a las personas dentro del umbral de vibración.

A lo largo del mundo existen diversos EEWS, consolidados y en desarrollo, aunque entre los más reconocidosestán los sistemas de países como México, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Turquía y Chile. Aquí te contamos y cómo suenan en otras latitudes a nivel mundial.

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Foto: EFE
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Foto: EFE

¿Cómo se suena la alerta sismíca en otros países?

Japón

El país asiático tiene uno de las alertas más avanzadas del mundo llamada J-Alert, ya que, históricamente los terremotos han sido un problema constante en la isla. Es por esto que invierte continuamente en tecnología para detectar y alertar con anticipación sobre sismos a los habitantes.

La conocida como "J-Alert" suena así:

Estados Unidos

En California es uno de los estados que cuenta con alertado, el Sistema de Alerta Sísmica de California (conocido como Cal-Alert) y advierte a través de mensajes SMS.

Al ser costa, únicamente escucha las sirenas cuando existe una amenaza de tsunami posterior.

Taiwán

La alerta de Taiwán avisa a la población por medio de televisión, radio y notificación celular con un sonido característico de mayor volúmen.

La leyenda que aparece para alertar sobre sismo es así:

Chile

En el país sudamericano, que al igual que Japón, históricamente los terremotos han sido un problema constante, la alerta sísmica está implementada en todo el país y es conocido como “ShakeAlert”.

Así suena la alerta en las sirenas cuando existe una amenaza de tsunami posterior:

