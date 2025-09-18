Más Información
Este mes se conmemoran los sismos 19-Septiembre (19-S), tanto de 1985 como de 2017. Un día antes del Simulacro Nacional, otras regiones del mundo reportaron actividad sísmica, como en Rusia donde se reportó un temblor de 7.8 y otro de 6.1 en la isla de Indonesia.
La alerta sísmica es una herramienta que brinda unos segundos o minutos de anticipación antes de que un sismo cause sus mayores efectos, permitiendo a las personas tomar medidas de protección personal y así reducir el riesgo de lesionarse o fallecer y minimizar daños materiales.
Su importancia no solamente se sitúa en la Ciudad de México, sino que también otros países cuentan con mecanismos similares para advertir a la población.
Recientemente, EL UNIVERSAL publicó sobre la importancia de estos sistemas en el mundo y que pueden salvar miles de vidas. Funcionan a través de sensores que detectan movimiento en las placas tectónicas y notifican de inmediato a a las personas dentro del umbral de vibración.
A lo largo del mundo existen diversos EEWS, consolidados y en desarrollo, aunque entre los más reconocidosestán los sistemas de países como México, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Turquía y Chile. Aquí te contamos y cómo suenan en otras latitudes a nivel mundial.
¿Cómo se suena la alerta sismíca en otros países?
Japón
El país asiático tiene uno de las alertas más avanzadas del mundo llamada J-Alert, ya que, históricamente los terremotos han sido un problema constante en la isla. Es por esto que invierte continuamente en tecnología para detectar y alertar con anticipación sobre sismos a los habitantes.
La conocida como "J-Alert" suena así:
Estados Unidos
En California es uno de los estados que cuenta con alertado, el Sistema de Alerta Sísmica de California (conocido como Cal-Alert) y advierte a través de mensajes SMS.
Al ser costa, únicamente escucha las sirenas cuando existe una amenaza de tsunami posterior.
Taiwán
La alerta de Taiwán avisa a la población por medio de televisión, radio y notificación celular con un sonido característico de mayor volúmen.
La leyenda que aparece para alertar sobre sismo es así:
Chile
En el país sudamericano, que al igual que Japón, históricamente los terremotos han sido un problema constante, la alerta sísmica está implementada en todo el país y es conocido como “ShakeAlert”.
Así suena la alerta en las sirenas cuando existe una amenaza de tsunami posterior:
